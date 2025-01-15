рф атаковала газовую инфраструктуру Украины: что происходит с поставками

россия сегодня утром нанесла очередные удары по газовой инфраструктуре Украины, пытаясь оставить украинцев без тепла и газа. Предприятия Группы Нафтогаз работают в штатном режиме, поставки газа для людей происходит бесперебойно, без отключений, сообщили в компании в среду в Telegram, пишет УНН.

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«Сегодня утром враг нанес очередные коварные удары по газовой инфраструктуре Украины. Как и раньше, враг стремится оставить украинцев без тепла и газа. Все предприятия Группы Нафтогаз работают в штатном режиме. Поставка газа для людей происходит бесперебойно, без отключений. Все последствия вражеской атаки будут ликвидированы в ближайшее время», - заявил и.о. председателя правления НАК »Нафтогаз Украины» Роман Чумак.

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