рф атакувала газову інфраструктуру України: що відбувається з постачанням

росія сьогодні вранці завдала чергових ударів по газовій інфраструктурі України, намагаючись залишити українців без тепла та газу. Підприємства Групи Нафтогаз працюють у штатному режимі, постачання газу для людей відбувається безперебійно, без відключень, повідомили у компанії у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових підступних ударів по газовій інфраструктурі України. Як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу. Усі підприємства Групи Нафтогаз працюють в штатному режимі. Постачання газу для людей відбувається безперебійно, без відключень. Всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом", - заявив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Роман Чумак.

Над Україною збили 30 з 43 ракет і 47 зі 74 дронів під час масованої атаки рф