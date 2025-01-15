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рф атакувала газову інфраструктуру України: що відбувається з постачанням

Київ • УНН

 • 65633 перегляди

росія завдала ударів по газовій інфраструктурі України, намагаючись залишити українців без тепла. Нафтогаз повідомляє про штатну роботу та безперебійне постачання газу.

росія сьогодні вранці завдала чергових ударів по газовій інфраструктурі України, намагаючись залишити українців без тепла та газу. Підприємства Групи Нафтогаз працюють у штатному режимі, постачання газу для людей  відбувається безперебійно, без відключень, повідомили у компанії у середу у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні зранку ворог завдав чергових підступних ударів по газовій інфраструктурі України. Як і раніше, ворог прагне залишити українців без тепла та газу. Усі підприємства Групи Нафтогаз працюють в штатному режимі. Постачання газу для людей відбувається безперебійно, без відключень. Всі наслідки ворожої атаки будуть ліквідовані найближчим часом", - заявив т.в.о. голови правління НАК "Нафтогаз України" Роман Чумак.

Над Україною збили 30 з 43 ракет і 47 зі 74 дронів під час масованої атаки рф15.01.25, 11:26 • 25387 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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