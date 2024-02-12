рф 26 раз обстреляла 7 населенных пунктов Сумской области

Вчера рф 26 раз обстреляла 7 общин в Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

11 февраля россияне совершили 26 атак на территории Сумской области. Враг использовал разнообразное огнестрельное вооружение, включая минометы, артиллерию, гранатометы и танки.

В результате атак зафиксировано 153 взрыва. Специфика обстрелов варьируется от минометных атак до артобстрелов и сброса огня с беспилотных летательных аппаратов (БпЛА).

Отдельные районы, в частности Новослободская, Хотинская, Белопольская, Шалыгинская, Миропольская, Краснопольская и Великописаревская громады получили значительные повреждения и потери.

Новослободская община отмечается многочисленными артиллерийскими атаками и обстрелами из РСЗО, а также был зафиксирован обстрел с FPV дрона.

Добавим

Другие общины также попали под минометные атаки, танковые обстрелы и сброс огня с БпЛА.

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