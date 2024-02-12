рф 26 разів обстріляла 7 населених пунктів Сумської області
Київ • УНН
Вчора росія 26 разів обстріляла 7 населених пунктів Сумської області, використовуючи різноманітну вогнепальну зброю, включаючи міномети, артилерію, гранатомети і танки, що призвело до 153 вибухів і пошкодження окремих районів.
Вчора рф 26 разів обстріляла 7 громад у Сумській області. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
11 лютого росіяни здійснили 26 атак на території Сумської області. Ворог використовував різноманітне вогнепальне озброєння, включаючи міномети, артилерію, гранатомети та танки.
У результаті атак зафіксовано 153 вибухи. Специфіка обстрілів варіюється від мінометних атак до артобстрілів та скидання вогню із безпілотних літальних апаратів (БпЛА).
Окремі райони, зокрема Новослобідська, Хотінська, Білопільська, Шалигинська, Миропільська, Краснопільська та Великописарівська громади зазнали значних пошкоджень та втрат.
Новослобідська громада відзначається численними артилерійськими атаками та обстрілами з РСЗВ, а також було зафіксовано обстріл з FPV дрона.
Додамо
Інші громади також потрапили під мінометні атаки, танкові обстріли та скиданням вогню з БпЛА.
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