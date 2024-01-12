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Сумська область: росіяни півсотні разів стріляли по прикордонню

Сумська область: росіяни півсотні разів стріляли по прикордонню

Київ • УНН

 • 34111 перегляди

Російські війська 50 разів обстріляли Сумську область з артилерії та мінометів, спричинивши 260 вибухів у різних населених пунктах.

Півсотні разів російські військові обстріляли жителів Сумщини. У прикордонній зоні впродовж дня пролунало 260 вибухів. Про це розповіли у Сумській ОВА, передає УНН.

Протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 260 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Середино-Будська, Дружбівська громади.

– зазначили в ОВА.

Деталі

В обласній військовій адміністрації поточнили, що станом на 21:00 вони зафіксували ворожу активність  у 12 громадах.

Есманська громада: ворог бив з мінометів (17 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено мінометні обстріли (7 вибухів).

Шалигинська громада: зафіксовано мінометні обстріли (30 вибухів).

Краснопільська громада: були мінометні обстріли (11 вибухів), обстріл з АГС (4 вибухи) та артобстріли (5 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (28 вибухів)

Свеська громада: 12 мін скинув ворог на територію громади.

Хотінська громада: здійснено мінометні обстріли (18 вибухів) та артобстріли (17 вибухів).

Юнаківська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (26 вибухів).

Миропільська громада: здійснено атаку з FPV дронів (2 вибухи) та мінометні обстріли (11 вибухи).

Білопільська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), артобстріли (11 вибухів) та мінометний обстріл (14 вибухів).

Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (34 вибухів) та артилерії (11 вибухів).

Дружбівська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух).

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Нагадаємо

За даними ОВА Сумська область уночі зазнала двох ударів російських військ з артилерії та міномета.

Тетяна Салганік

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