Сумская область: россияне полсотни раз стреляли по пограничникам
Российские войска 50 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов, вызвав 260 взрывов в разных населенных пунктах.
Новый глава МИД Франции планирует посетить Киев - СМИ
Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне посетит Киев для встречи с Президентом Украины Зеленским.
Россияне штурмуют по всем направлениям: в течение суток произошло 68 боевых столкновений - Генштаб
Российские войска 68 раз атаковали украинские позиции, нанеся 2 ракетных и 43 воздушных ударов, тогда как украинские защитники отбили многочисленные атаки по всему восточному и южному фронтам.
Польша поставит Грузии зенитно-ракетные комплексы для Грузии
Грузия подписывает соглашение о покупке зенитных ракет у польской компании MESKO S. A., стремясь усилить свою обороноспособность за счет вооружения по стандартам НАТО.
Фигурист Шмуратко выступил с "кровавым пятном" в произвольной программе чемпионата Европы-2024
Иван Шмуратко катался с "кровавым пятном", символизирующим жертвы войны на Евро-2024, заработав 140,70 балла.
Петиция о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС: евродепутат заявил, что собрано уже 120 подписей
Финский депутат Европарламента Сарвамаа собрал 120 подписей под петицией о лишении Венгрии права голоса в Совете ЕС из-за беспокойства относительно демократических ценностей.
Подоляк объяснил российские нарративы о так называемом "перемирии", и указал единственный путь к завершению войны
Подоляк подчеркивает, что усиление санкций и ударов по России является критически важным для мира, поскольку ее экономика и армия испытывают значительное давление.
В рф пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы при посадке: на борту более 50 человек
В россии самолет Як-42 с 58 людьми съехал со взлетно-посадочной полосы. Все были эвакуированы невредимыми. Инцидент привел к задержке рейсов в аэропорту Архангельска.
Дания выделит Украине 21 миллион долларов на восстановление Николаева
Дания предоставляет Украине более 21 миллиона долларов на восстановление Николаева, сосредотачиваясь на разминировании и инфраструктуре.
В тюрьмах Крыма почти 200 украинских политзаключенных – СМИ
По меньшей мере 180 украинцев содержатся по политическим мотивам в крымских центрах заключения, подвергаясь пыткам и не получая должного внимания со стороны международного сообщества.