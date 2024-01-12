Сумская область: россияне полсотни раз стреляли по пограничникам

Полсотни раз российские военные обстреляли жителей Сумщины. В приграничной зоне в течение дня прозвучало 260 взрывов. Об этом рассказали в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 260 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Зноб-Новгородская, Свесская, Середино-Будская, Дружбовская громады. - отметили в ОВА.

Детали

В областной военной администрации уточнили, что по состоянию на 21:00 они зафиксировали вражескую активность в 12 громадах.

Эсманская громада: враг бил из минометов (17 взрывов).

Зноб-Новгородская громада: осуществлены минометные обстрелы (7 взрывов).

Шалигинская громада: зафиксированы минометные обстрелы (30 взрывов).

Краснопольская громада: были минометные обстрелы (11 взрывов), обстрел из АГС (4 взрыва) и артобстрелы (5 взрывов).

Великописаревская громада: россияне ударили из артиллерии (28 взрывов)

Свесская громада: 12 мин сбросил враг на территорию громады.

Хотинская община: осуществлены минометные обстрелы (18 взрывов) и артобстрелы (17 взрывов).

Юнаковская громада: зафиксированы артиллерийские обстрелы (26 взрывов).

Миропольская община: осуществлена атака с FPV дронов (2 взрыва) и минометные обстрелы (11 взрывов).

Белопольская громада: зафиксирован сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), артобстрелы (11 взрывов) и минометный обстрел (14 взрывов).

Середино-Будская громада: враг бил из минометов (34 взрывов) и артиллерии (11 взрывов).

Дружбовская громада: осуществлен минометный обстрел (1 взрыв).

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Напомним

По данным ОВА Сумская область ночью подверглась двум ударам российских войск из артиллерии и миномета.