Армія рф вночі атакувала Сумщину з артилерії та міномета

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Російські війська двічі обстріляли Сумську область з артилерії та міномета

Сумська область уночі зазнала двох ударів російських військ з артилерії та міномета, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.

Деталі

"Уночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська та Свеська громади", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як зазначається, у Великописарівській громаді зафіксовано, що ворог бив з артилерії (2 вибухи), у Свеській - 2 вибухи з міномета.

Рятувальники двічі потрапили під обстріл під час гасіння пожеж, викликаних ударами росіян в Сумській області07.12.23, 04:35 • 34589 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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