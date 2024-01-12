Армія рф вночі атакувала Сумщину з артилерії та міномета

Сумська область уночі зазнала двох ударів російських військ з артилерії та міномета, повідомили у п'ятницю у Сумській ОВА, пише УНН.



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"Уночі росіяни здійснили 2 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Великописарівська та Свеська громади", - повідомили в ОВА у Telegram.

Як зазначається, у Великописарівській громаді зафіксовано, що ворог бив з артилерії (2 вибухи), у Свеській - 2 вибухи з міномета.

Рятувальники двічі потрапили під обстріл під час гасіння пожеж, викликаних ударами росіян в Сумській області