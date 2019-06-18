Резонансное ДТП с Porsche Cayenne в Ужгороде: возбуждено новое уголовное дело
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Полиция начала новое уголовное производство в отношении владельца "Porsche Cayenne", за рулем которого находилась 21-летняя жительница города Свалява, которая не справилась с управлением и стала причиной ДТП. Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Александр Пересоляк, передает УНН.
"Как мне стало известно из собственных источников, полиция начала новое уголовное производство в отношении владельца "Porsche Cayenne" по ст. 287 Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют допуск к управлению лица, что не имеет соответствующего права", - написал правозащитник.
По его словам, работники прокуратуры согласились, что в действиях владельца "Porsche Cayenne" усматриваются признаки уголовного преступления.
Как сообщал УНН, 15 июня около 19:15 в Ужгороде на вул.Словянской произошло ДТП с участием автомобилей Porsche Cayenne и Fоrd Fосus.
По предварительной информации, 21-летняя жительница города Свалява, управляя без соответствующих документов чужим Porsche Cayenne, не справилась с управлением, выехал ана встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем марки Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца, информировали в полиции.
В результате ДТП последний оказался в реанимации, за его жизнь борются врачи.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
17 июня Ужгородский горрайонный суд взял под стражу без права внесения залога 21-летнюю водительницу внедорожника, при участии которого в Ужгороде произошло ДТП с тяжелыми последствиями.