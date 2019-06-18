Резонансне ДТП з Porsche Cayenne в Ужгороді: порушено нову кримінальну справу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Поліція розпочала нове кримінальне провадження відносно власника “Porsche Cayenne”, за кермом якого перебувала 21-річна жителька міста Свалява, що не впоралася з керуванням та спричинила ДТП. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив правозахисник Олександр Пересоляк, передає УНН.
“Як мені стало відомо з власних джерел, поліція розпочала нове кримінальне провадження відносно власника „Porsche Cayenne“ за ст. 287 Кримінального кодексу України. Йому інкримінують допуск до керування особи, яка не має відповідного права”, — написав правозахисник.
З його слів, працівники прокуратури погодилися, що у діях власника “Porsche Cayenne” вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
Як повідомляв УНН, 15 червня близько 19:15 в Ужгороді на вул.Словянській сталася ДТП за участі автомобілів Porsche Cayenne і Fоrd Fосus.
За попередньою інформацією, 21-річна жителька міста Свалява, керуючи без відповідних документів чужим Porsche Cayenne, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем марки Ford Focus під керуванням 32-річного ужгородця, інформували в поліції.
Внаслідок ДТП останній опинився в реанімації, за його життя борються лікарі.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
17 червня Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту без права внесення застави 21-річну водійку позашляховика, за участі якого в Ужгороді сталася ДТП з тяжкими наслідками.