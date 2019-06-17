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ДТП в Ужгороді: 21-річну водійку Porsche взяли під варту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. Ужгородський міськрайонний суд взяв під варту без права внесення застави 21-річної водійки позашляховика, за участі якого в Ужгороді сталася ДТП з тяжкими наслідками. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Закарпатській області, передає УНН.

ДТП в Ужгороді: 21-річну водійку Porsche взяли під варту

Так, у понеділок, 17 червня, Ужгородський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу для 21-річної жительки міста Свалява - фігурантці ДТП з тяжкими наслідками на Словянській набережній в Ужгороді.

"Слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого обласного управління поліції, підтримане в суді представником прокуратури, й обрав для винуватиці автопригоди з тяжкими наслідками міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Термін утримання під вартою – до 13 серпня цього року", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 15 червня близько 19:15 в Ужгороді на вул.Словянській сталася ДТП за участі автомобілів Porsche Cayenne і Fоrd Fосus.

За попередньою інформацією, 21-річна жителька міста Свалява, керуючи без відповідних документів чужим Porsche Cayenne, не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу, де допустила зіткнення з автомобілем марки Ford Focus під керуванням 32-річного ужгородця, інформували в поліції.

Внаслідок ДТП останній опинився в реанімації, за його життя борються лікарі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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