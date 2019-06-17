ДТП в Ужгороде: 21-летнего водителя Porsche взяли под стражу
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Ужгородский горрайонный суд взял под стражу без права внесения залога 21-летнюю девушку-водителя внедорожника, при участии которой в Ужгороде произошло ДТП с тяжелыми последствиями. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Закарпатской области, передает УНН.
Так, в понедельник, 17 июня, Ужгородский горрайонный суд избрал меру пресечения для 21-летней жительницы города Свалява - фигурантке ДТП с тяжелыми последствиями на славянский набережной в Ужгороде.
"Следственный судья удовлетворил ходатайство следователя областного управления полиции, поддержанное в суде представителем прокуратуры, и избрал для виновницы ДТП с тяжелыми последствиями меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Срок содержания под стражей - до 13 августа этого года" , - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 15 июня около 19:15 в Ужгороде на вул.Словянський произошло ДТП с участием автомобилей Porsche Cayenne и Fоrd Fосus.
По предварительной информации, 21-летняя жительница города Свалява, управляя без соответствующих документов чужим Porsche Cayenne, не справился с управлением, выехала на встречную полосу, где допустила столкновение с автомобилем марки Ford Focus под управлением 32-летнего ужгородца, информировали в полиции.
В результате ДТП последний оказался в реанимации, за его жизнь борются врачи.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.