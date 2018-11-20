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Резонансное ДТП в Харькове: защита Дронова не добилась отвода экспертов

Резонансное ДТП в Харькове: защита Дронова не добилась отвода экспертов

Киев  •  УНН

 • 11983 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Киевский райсуд Харькова, который слушает дело о резонансном ДТП, отказал в удовлетворении ходатайства защиты обвиняемого Геннадия Дронова об отводе экспертов, проводивших дополнительную экспертизу. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Так, на сегодняшнем заседании суд заявление адвоката Дронова об отводе экспертов. В суд вызвали экспертов, которые проводили дополнительную экспертизу, однако одна из них не появилась. По словам коллег, она находится на больничном.

Эксперты заявление об отводе назвали необоснованным. Во время заседания один из экспертов, в частности, заявил, что при проведении автотехнических исследований эксперты исходили из значений скорости Lexus в соответствии с показаниями обвиняемых Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, а также свидетелей.

"То есть исследовали механизмы при условии, что скорость автомобиля Lexus составляла в пределах 65 км до 120 км в час... Независимо от скорости Lexus, действия водителя Volkswagen не соответствуют требованиям правил дорожного движения", – отметил эксперт.

Суд решил отказать защите Дронова в отводе экспертов.

В связи с тем, что один из экспертов не явился в суд в заседании объявлен перерыв до 27 ноября 14:00.

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Как сообщал УНН, ранее суд назначил дополнительную экспертизу по делу о смертельном ДТП по ходатайству защиты водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Проведенная экспертиза подтвердила инкриминируемые нарушения. После этого защита Дронова объявил ходатайство об отводе экспертов.

7 ноября суд продлил содержание под стражей Зайцева и Дронова еще на два месяца – до 5 января.

Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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