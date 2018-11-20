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Резонансна ДТП у Харкові: захист Дронова не домігся відводу експертів

Резонансна ДТП у Харкові: захист Дронова не домігся відводу експертів

Київ • УНН

 • 11983 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Київський райсуд Харкова, який слухає справу про резонансну ДТП, відмовив у задоволенні клопотання захисту обвинуваченого Геннадія Дронова щодо відводу експертів, які проводили додаткову експертизу. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Так, на сьогоднішньому засіданні суд заяву адвоката Дронова про відвід експертів. До суду викликали експертів, які проводили додаткову експертизу, однак одна з них не з'явилася. Зі слів колег, вона перебуває на лікарняному.

Експерти заяву про відвід назвали необґрунтованою. Під час засідання один з експертів, зокрема, заявив, що при проведенні автотехнічних досліджень експерти виходили зі значень швидкості Lexus відповідно до показань обвинувачених Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, а також свідків.

"Тобто досліджували механізми за умови, що швидкість автомобіля Lexus становила в межах 65 км до 120 км на год... Незалежно від швидкості Lexus, дії водія Volkswagen не відповідають вимогам правил дорожнього руху", – зазначив експерт.

Суд вирішив відмовити захисту Дронова у відводі експертів.

У зв'язку з тим, що один з експертів не з'явився в суд у засідання оголосили перерву до 27 листопада 14:00.

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Як повідомляв УНН, раніше суд призначив додаткову експертизу у справі про смертельну ДТП за клопотанням захисту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова. Проведена експертиза підтвердила інкриміновані порушення. Після цього захист Дронова оголосив клопотання про відвід експертів.

7 листопада суд продовжив тримання під вартою Зайцева та Дронова ще на два місяці – до 5 січня.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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