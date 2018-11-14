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Резонансна ДТП у Харкові: захист Дронова заявив відвід експертам

Резонансна ДТП у Харкові: захист Дронова заявив відвід експертам

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Під час засідання Київського райсуду Харкова у справі про резонансну ДТП у центрі міста адвокат обвинуваченого Геннадія Дронова заявив клопотання про відвід експертам, які проводили додаткову експертизу. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

"Захист Дронова заявив клопотання про відвід експертам, які проводили додаткову експертизу. Вони (сторона Дронова – ред.) вважають експертизу неправдивою. Прокуратура з цим не згодна", – зазначили у прес-службі.

Крім того, адвокат потерпілих заявила клопотання про допит медсестри, яка брала аналізи в іншої обвинуваченої – Олени Зайцевої, та психіатрів, які проводили судово-психіатричну експертизу. Однак наразі суд не визначився з приводу допиту цих медпрацівників. У зв'язку з цим у засіданні оголошено перерву.  

Як повідомляв УНН, раніше суд призначив додаткову експертизу у справі про смертельну ДТП за клопотанням захисту водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова. Проведена експертиза підтвердила інкриміновані порушення.

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася торік 18 жовтня у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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