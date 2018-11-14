Резонансное ДТП в Харькове: защита Дронова заявила отвод экспертам
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Во время заседания Киевского райсуда Харькова по делу о резонансном ДТП в центре города адвокат обвиняемого Геннадия Дронова заявил ходатайство об отводе экспертов, которые проводили дополнительную экспертизу. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
"Защита Дронова заявила ходатайство об отводе экспертов, которые проводили дополнительную экспертизу. Они (сторона Дронова – ред.) считают экспертизу неправдивой. Прокуратура с этим не согласна", – отметили в пресс-службе.
Кроме того, адвокат потерпевших заявила ходатайство о допросе медсестры, которая принимала анализы у другой обвиняемой - Елены Зайцевой, и психиатров, которые проводили судебно-психиатрическую экспертизу. Однако пока суд не определился по поводу допроса этих медработников. В связи с этим в заседании объявлен перерыв.
Как сообщал УНН, ранее суд назначил дополнительную экспертизу по делу о смертельном ДТП по ходатайству защиты водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова. Проведенная экспертиза подтвердила инкриминируемые нарушения.
Напомним, резонансное ДТП произошло в прошлом году 18 октября в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.