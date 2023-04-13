Резников об уничтожении крейсера "москва": мечты кремля о десанте на Одессу остались в прошлом

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Резников отметил, что украинские воины совершили, казалось бы, невозможное, потопив флагман черноморского флота рф ракетный крейсер «москва». По его словам, это изменило ход истории. Потому что началась цепная реакция.

«Это был последний день доминирования российского флота на Черном море», - написал министр.

По его словам, во-первых, успешное использование украинских ракет на такое расстояние убедило партнеров, что нет смысла медлить с передачей ракет Harpoon.

«Во-вторых, как только были получены ракеты Harpoon, команда вице-адмирала Алексея Неижпапы успешно применила и их. В итоге это привело к бегству российских оккупантов с острова Змеиный, которое они назвали «жестом доброй воли», - отметил Резников.

В-третьих, по его словам, освобождение Змеиного позволило открыть «зерновой коридор». Мир получил украинскую продукцию, Украина получила ресурсы для обороны. Если бы не была уничтожена «москва», достичь этого результата было бы невозможно, заявил министр.

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«В итоге российский флот вынужден укрываться к югу и востоку от Крыма. Кремлевские мечты о десанте на Одессу остались в прошлом. Теперь россияне разве что могут трусливо обстреливать мирных граждан с воздуха. Главный вывод из этой истории - это наша страна, и нам решать, как ее защищать. Даже, если кто-то до сих пор заботится о «лице кремля», - отметил Резников.

Он добавил, что доказано в боевых условиях, что оружие «made in Ukraine» способно справиться с самыми сложными задачами и защищать на уровне с лучшими разработками партнеров.

«Развитие украинского ВПК является приоритетом, потому что это элемент нашей независимости. Наш успех на поле боя – это залог того, что нас поддержат, поэтому сейчас самое важное – поддерживать наших защитников и защитниц, сохранять единство, шаг за шагом идти к цели», - написал Резников.

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