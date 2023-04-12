Буду вашим гідом після перемоги України: Резніков запросив дайверів у підводний музей - крейсер "москва"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував "відправлятися на дайвінг" до потопленого російського крейсера "москва" після перемоги України. Таку пропозицію він озвучив під час спільної пресконференції зі своєю іспанською колегою Маргаритою Роблес, передає УНН.
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Міністр розповів, що росіяни "дуже серйозно" ставляться до оборони у морі після того, як український флот потопив крейсер "москва". Він нагадав, що в історії є лише два випадки, коли флагман рф "пішов на дно: під час російсько-японської війни сто років тому, та під час російсько-української війни у Чорному морі.
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"Якщо мене чують любителі дайвінгу, я запрошую після перемоги відвідати новий чудовий дайв-спот, відвідати підводний музей - крейсер "москва". Глибина дозволяє, від 40 до 60 метрів можна зробити скуба-дайвінг. Я запрошую, буду вашим гідом", - сказав він.
Нагадаємо
Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції у Мадриді розповів, що ідея створення "танкової коаліції" утворилася від комунікації з його іспанською колегою Маргаритою Роблес.