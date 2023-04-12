Буду вашим гідом після перемоги України: Резніков запросив дайверів у підводний музей - крейсер "москва"

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Міністр розповів, що росіяни "дуже серйозно" ставляться до оборони у морі після того, як український флот потопив крейсер "москва". Він нагадав, що в історії є лише два випадки, коли флагман рф "пішов на дно: під час російсько-японської війни сто років тому, та під час російсько-української війни у Чорному морі.

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"Якщо мене чують любителі дайвінгу, я запрошую після перемоги відвідати новий чудовий дайв-спот, відвідати підводний музей - крейсер "москва". Глибина дозволяє, від 40 до 60 метрів можна зробити скуба-дайвінг. Я запрошую, буду вашим гідом", - сказав він.

Нагадаємо

Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції у Мадриді розповів, що ідея створення "танкової коаліції" утворилася від комунікації з його іспанською колегою Маргаритою Роблес.