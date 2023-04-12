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Буду вашим гидом после победы Украины: Резников пригласил дайверов в подводный музей - крейсер "москва"

Киев • УНН

 • 688074 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников предложил "отправляться на дайвинг" к потопленному российскому крейсеру "москва" после победы Украины. Такое предложение он озвучил во время совместной пресс-конференции со своей испанской коллегой Маргаритой Роблес, передает УНН

Детали

Министр рассказал, что россияне "очень серьезно" относятся к обороне в море после того, как украинский флот потопил крейсер "москва". Он напомнил, что в истории есть только два случая, когда флагман рф "пошел на дно: во время русско-японской войны сто лет назад, и во время российско-украинской войны в Черном море.

Цитата

"Если меня слышат любители дайвинга, я приглашаю после победы посетить новый замечательный дайв-спот, посетить подводный музей - крейсер "москва". Глубина позволяет, от 40 до 60 метров можно сделать скуба-дайвинг. Я приглашаю, буду вашим гидом", - сказал он.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в Мадриде рассказал, что идея создания "танковой коалиции" образовалась от коммуникации с его испанской коллегой Маргаритой Роблес.

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