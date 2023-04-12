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Резніков розповів, яку роль зіграла Іспанія в утворенні "танкової коаліції"

Резніков розповів, яку роль зіграла Іспанія в утворенні "танкової коаліції"

Київ • УНН

 • 246306 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков під час пресконференції у Мадриді розповів, що ідея створення "танкової коаліції" утворилася від комунікації з його іспанською колегою Маргаритою Роблес. Він додав, що Іспанія також відіграла роль в експорті українського продовольства в рамках "зернової угоди", передає УНН.

Цитата

"Я вам хочу сказати, що паростки танкової коаліції утворилися якраз під час нашої комунікації з пані Маргаритою Роблес. Коротко історія була такою: німецький уряд на той час ще не прийняв рішення щодо надання згоди передати Україні Leopard, вони політично ще сильно вагалися.

Під час однієї з наших комунікацій з пані Маргаритою народилася ідея використовувати танки, які належать Іспанії на полігонах в дружній Латвії для підготовки українських танкових екіпажів... Відповідно, ми домовилися це зробити, і я мав шанс звернутися до міністра оборони ФРН Крістіни Ламберт і поставити її у ситуацію, що їм треба було приймати рішення", - розповів Резніков.

Деталі

Крім цього, він повідомив, що Іспанія "брала активну участь" у тому, щоб "зернова угода", підписана за посередництва ООН та Туреччини, мала змогу працювати, а Україна могла відправляти агропродукцію до країн Африки.

"Ця зернова угода стала можливою після того, як російський воєнний флот зрозумів, що ми маємо засоби ураження для їх кораблів, що змусило їх відійти від українських берегів чорноморського узбережжя Одеси на понад 200 кілометрів. Це відбулося завдяки тому, що ми продемонстрували спроможність нашого флоту вражати кораблі українськими ракетами "Нептун" та ракетами "Гарпун". Якраз в цій "гарпунній коаліції" беруть участь й іспанські "Гарпуни", - повідомив він.

Нагадаємо

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що перші шість танків Leopard 2A4 прибудуть в Україну наприкінці квітня, також Іспанія надішле 20 бронетранспортерів (БТР).

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