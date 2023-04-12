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Перші 6 Leopard 2A4 прибудуть з Іспанії до України наприкінці квітня

Перші 6 Leopard 2A4 прибудуть з Іспанії до України наприкінці квітня

Київ • УНН

 • 584073 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Перші шість танків Leopard 2A4 прибудуть в Україну наприкінці квітня, також Іспанія надішле 20 бронетранспортерів (БТР). Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес в Мадриді під час спільної пресконференції зі своїм українським колегою Олексієм Резніковим, передає УНН.

Цитата

"Незабаром з Іспанії виїдуть шість відновлених танків Leopard. Разом з ними ми також надішлемо 20 БТР, і ми так вважаємо, що до кінця місяця вони прибудуть в Україну", - повідомила міністр.

Деталі

За її словами, транспортування танків в Україну буде здійснена морем, і, як очікується, завершиться наприкінці цього місяця. Роблес додала, що наразі Іспанія ремонтує ще чотири одиниці Leopard, щоб "якомога швидше" відправити їх Києву.

Міністр зауважила, що сьогоднішня зустріч з Резніковим мала на меті розглянути подальшу співпрацю в оборонній сфері.

"І, звичайно, ми продовжимо тренувальну місію. Тут, в Іспанії, вже пройшли і проходять підготовку понад 1000 військових. Можу сказати, що вони всім нам показали приклад героїзму та відданості Україні та миру", – зауважила вона.

Своєю чергою Резніков подякував Іспанії за підтримку та "розвиток розумних і плідних відносин", а також висловив вдячність за те, що Україна отримує Leopards, БТР від Іспанії.

"Я впевнений, що в майбутньому ми отримаємо інші військові матеріали", – додав він.

Нагадаємо

29 березня іспанські ЗМІ повідомили, що Іспанія направить в Україну перші шість бойових танків Leopard 2A4 після Великодня.

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