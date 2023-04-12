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Первые 6 Leopard 2A4 прибудут из Испании в Украину в конце апреля

Первые 6 Leopard 2A4 прибудут из Испании в Украину в конце апреля

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Первые шесть танков Leopard 2A4 прибудут в Украину в конце апреля, также Испания пришлет 20 бронетранспортеров (БТР). Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес в Мадриде во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, передает УНН.

Цитата

"Вскоре из Испании выедут шесть восстановленных танков Leopard. Вместе с ними мы также пришлем 20 БТР, и мы так полагаем, что до конца месяца они прибудут в Украину", - сообщила министр.

Детали

По ее словам, транспортировка танков в Украину будет осуществлена морем, и, как ожидается, завершится в конце этого месяца. Роблес добавила, что в настоящее время Испания ремонтирует еще четыре единицы Leopard, чтобы "как можно скорее" отправить их Киеву.

Министр отметила, что сегодняшняя встреча с Резниковым преследовала цель рассмотреть дальнейшее сотрудничество в оборонной сфере.

"И, конечно, мы продолжим тренировочную миссию. Здесь, в Испании, уже прошли и проходят подготовку более 1000 военных. Могу сказать, что они всем нам показали пример героизма и преданности Украине и миру", – отметила она.

В свою очередь Резников поблагодарил Испанию за поддержку и "развитие разумных и плодотворных отношений", а также выразил благодарность за то, что Украина получает Leopards, БТР от Испании.

"Я уверен, что в будущем мы получим другие военные материалы", – добавил он.

Напомним

29 марта испанские СМИ сообщили, что Испания направит в Украину первые шесть боевых танков Leopard 2A4 после Пасхи.

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