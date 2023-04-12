Резников рассказал, какую роль сыграла Испания в образовании "танковой коалиции"

ukru
10:03 • 50105 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 111425 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 108235 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 123233 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 108748 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 126831 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 122478 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108671 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102531 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113383 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 113186 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 123447 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 105630 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 108036 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 102418 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 199973 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 230548 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 170337 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 176364 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 212266 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 43386 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 106556 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 115129 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 131039 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 166054 просмотра
Актуальное
Резников рассказал, какую роль сыграла Испания в образовании "танковой коалиции"

Резников рассказал, какую роль сыграла Испания в образовании "танковой коалиции"

Киев • УНН

 • 246300 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников во время пресс-конференции в Мадриде рассказал, что идея создания "танковой коалиции" образовалась от коммуникации с его испанской коллегой Маргаритой Роблес. Он добавил, что Испания также сыграла роль в экспорте украинского продовольствия в рамках "зерновой сделки", передает УНН.

Цитата

"Я вам хочу сказать, что ростки танковой коалиции образовались как раз во время нашей коммуникации с госпожой Маргаритой Роблес. Коротко история была такой: немецкое правительство в то время еще не приняло решение о предоставлении согласия передать Украине Leopard, они политически еще сильно колебались.

Во время одной из наших коммуникаций с госпожой Маргаритой родилась идея использовать танки, принадлежащие Испании на полигонах в дружественной Латвии для подготовки украинских танковых экипажей... Соответственно, мы договорились это сделать, и я имел шанс обратиться к министру обороны ФРГ Кристине Ламберт и поставить ее в ситуацию, что им надо было принимать решение", - рассказал Резников.

Детали

Кроме этого, он сообщил, что Испания "принимала активное участие" в том, чтобы "зерновое соглашение", подписанное при посредничестве ООН и Турции, могло работать, а Украина могла отправлять агропродукцию в страны Африки.

"Эта зерновая сделка стала возможной после того, как российский военный флот понял, что мы имеем средства поражения для их кораблей, что заставило их отойти от украинских берегов черноморского побережья Одессы более чем на 200 километров. Это произошло благодаря тому, что мы продемонстрировали способность нашего флота поражать корабли украинскими ракетами "Нептун" и ракетами "Гарпун". Как раз в этой "гарпунной коалиции" участвуют и испанские "Гарпуны", - сообщил он.

Напомним

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что первые шесть танков Leopard 2A4 прибудут в Украину в конце апреля, также Испания пришлет 20 бронетранспортеров (БТР).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Войнаполитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы