Резников рассказал, какую роль сыграла Испания в образовании "танковой коалиции"

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"Я вам хочу сказать, что ростки танковой коалиции образовались как раз во время нашей коммуникации с госпожой Маргаритой Роблес. Коротко история была такой: немецкое правительство в то время еще не приняло решение о предоставлении согласия передать Украине Leopard, они политически еще сильно колебались.

Во время одной из наших коммуникаций с госпожой Маргаритой родилась идея использовать танки, принадлежащие Испании на полигонах в дружественной Латвии для подготовки украинских танковых экипажей... Соответственно, мы договорились это сделать, и я имел шанс обратиться к министру обороны ФРГ Кристине Ламберт и поставить ее в ситуацию, что им надо было принимать решение", - рассказал Резников.

Детали

Кроме этого, он сообщил, что Испания "принимала активное участие" в том, чтобы "зерновое соглашение", подписанное при посредничестве ООН и Турции, могло работать, а Украина могла отправлять агропродукцию в страны Африки.

"Эта зерновая сделка стала возможной после того, как российский военный флот понял, что мы имеем средства поражения для их кораблей, что заставило их отойти от украинских берегов черноморского побережья Одессы более чем на 200 километров. Это произошло благодаря тому, что мы продемонстрировали способность нашего флота поражать корабли украинскими ракетами "Нептун" и ракетами "Гарпун". Как раз в этой "гарпунной коалиции" участвуют и испанские "Гарпуны", - сообщил он.

Напомним

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что первые шесть танков Leopard 2A4 прибудут в Украину в конце апреля, также Испания пришлет 20 бронетранспортеров (БТР).