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Резніков про знищення крейсера "москва": мрії кремля про десант на Одесу залишилися в минулому

Резніков про знищення крейсера "москва": мрії кремля про десант на Одесу залишилися в минулому

Київ • УНН

 • 762159 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Завдяки знищенню ракетного крейсера «москва» російський флот змушений ховатися на південь і схід від тимчасово окупованого Криму. Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

Резніков зазначив, що українські воїни зробили, здавалося б, неможливе, потопивши флагман чорноморського флоту рф ракетний крейсер «москва». За його словами, це змінило хід історії. Бо розпочалася ланцюгова реакція.

«Це був останній день домінування російського флоту на Чорному морі», - написав міністр.

За його словами, по-перше, успішне використання українських ракет на таку відстань переконало партнерів, що немає сенсу зволікати з передачею ракет Harpoon.

«По-друге, як тільки були отримані ракети Harpoon, команда віце-адмірала Олексія Неїжпапи успішно застосувала і їх. У підсумку це призвело до втечі російських окупантів з острову Зміїний, яку вони назвали «жестом доброї волі», - зазначив Резніков.

По-третє, за його словами, звільнення Зміїного дозволило відкрити «зерновий коридор». Світ отримав українську продукцію, Україна отримала ресурси для оборони. Якщо б не було знищено «москву», досягти цього результату було б неможливо, заявив міністр.

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Цитата

«У підсумку російський флот змушений ховатися на південь і схід від Криму. Кремлівські мрії про десант на Одесу залишилися в минулому. Тепер росіяни хіба що можуть боягузливо обстрілювати мирних громадян з повітря. Головний висновок з цієї історії - це наша країна, і нам вирішувати, як її захищати. Навіть, якщо хтось досі дбає про «обличчя кремля», - зазначив Резніков.

Він додав, що доведено у бойових умовах, що зброя «made in Ukraine» здатна впоратися з найскладнішими завданнями і захищати на рівні з найкращими розробками партнерів.

«Розвиток українського ВПК є пріоритетом, бо це елемент нашої незалежності. Наш успіх на полі бою – це запорука того, що нас підтримають.Тому зараз найважливіше – підтримувати наших захисників і захисниць, зберігати єдність, крок за кроком йти до мети», - написав Резніков.

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