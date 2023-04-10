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"Чекаємо слушного моменту": Резніков анонсував новий "сюрприз" для кораблів рф

"Чекаємо слушного моменту": Резніков анонсував новий "сюрприз" для кораблів рф

Київ • УНН

 • 1883994 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Майже через рік після потоплення російського крейсера “москва” Україна все ще не може повідомити всі деталі операції, бо росіянам досі не відомі всі нюанси, й для їх кораблів готують черговий «сюрприз» на морі. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час спільно брифінгу з в.о. міністра оборони Данія Троелсом Лундом Поульсеном, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Неїжпапою – завдяки його зусиллям та його команди це відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити…Деякі є нюанси, які досі не відомі нашому ворогу, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий «сюрприз» на морі, чергову «бавовну», пов’язану з їхніми кораблями. Ми просто чекаємо слушного моменту, щоб повторити цю історію», - розповів Резніков.

Доповнення

14 квітня 2022 року у Чорному морі затонув флагман російського чорноморського флоту – крейсер "москва". Це сталося після того, як у нього влучили українські ракети – заявили влада України і Пентагон.

Російський ракетний крейсер "москва" - це саме той корабель, який "послали" українські прикордонники острова Зміїний у відповідь на пропозицію здатися.

За версією російського міноборони, пожежа сталася внаслідок детонації боєприпасу, після чого корабель намагалися буксирувати в порт, але нібито через шторм він затонув.

Українські Національні Новини

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