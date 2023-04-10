"Ждем подходящего момента": Резников анонсировал новый "сюрприз" для кораблей рф

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«Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой – благодаря его усилиям и его команде это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть…Некоторые есть нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной «сюрприз» на море, очередной «хлопок», связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю», - рассказал Резников.

Дополнение

14 апреля 2022 года в Черном море затонул флагман российского черноморского флота – крейсер "москва". Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты – заявили власти Украины и Пентагон.

Российский ракетный крейсер "москва" - это именно тот корабль, который "послали" украинские пограничники острова Змеиный в ответ на предложение сдаться.

По версии российского минобороны, пожар произошел в результате детонации боеприпаса, после чего корабль пытались буксировать в порт, но якобы из-за шторма он затонул.