"Ждем подходящего момента": Резников анонсировал новый "сюрприз" для кораблей рф
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Почти через год после потопления российского крейсера “москва” Украина все еще не может сообщить все детали операции, потому что россиянам до сих пор не известны все нюансы, и для их кораблей готовят очередной «сюрприз» на море. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время совместно брифинга с и.о. министра обороны Дании Троелсом Лундом Поульсеном, передает корреспондент УНН.
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«Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой – благодаря его усилиям и его команде это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть…Некоторые есть нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной «сюрприз» на море, очередной «хлопок», связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю», - рассказал Резников.
Дополнение
14 апреля 2022 года в Черном море затонул флагман российского черноморского флота – крейсер "москва". Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты – заявили власти Украины и Пентагон.
Российский ракетный крейсер "москва" - это именно тот корабль, который "послали" украинские пограничники острова Змеиный в ответ на предложение сдаться.
По версии российского минобороны, пожар произошел в результате детонации боеприпаса, после чего корабль пытались буксировать в порт, но якобы из-за шторма он затонул.