"Ждем подходящего момента": Резников анонсировал новый "сюрприз" для кораблей рф

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Почти через год после потопления российского крейсера “москва” Украина все еще не может сообщить все детали операции, потому что россиянам до сих пор не известны все нюансы, и для их кораблей готовят очередной «сюрприз» на море. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников во время совместно брифинга с и.о. министра обороны Дании Троелсом Лундом Поульсеном, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мне очень хочется поделиться деталями, с которыми я знаком, но у нас есть договоренность с командующим украинским флотом Неижпапой – благодаря его усилиям и его команде это произошло. Не все детали мы сейчас можем раскрыть…Некоторые есть нюансы, которые до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной «сюрприз» на море, очередной «хлопок», связанный с их кораблями. Мы просто ждем подходящего момента, чтобы повторить эту историю», - рассказал Резников.

Дополнение

14 апреля 2022 года в Черном море затонул флагман российского черноморского флота – крейсер "москва". Это произошло после того, как в него попали украинские ракеты – заявили власти Украины и Пентагон.

Российский ракетный крейсер "москва" - это именно тот корабль, который "послали" украинские пограничники острова Змеиный в ответ на предложение сдаться.

По версии российского минобороны, пожар произошел в результате детонации боеприпаса, после чего корабль пытались буксировать в порт, но якобы из-за шторма он затонул.

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