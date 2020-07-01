Резников о вероятности "нападения" РФ на Херсон: Украинские военные готовы к сопротивлению
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Украинские военные готовы к сопротивлению в случае, если произойдет нарушение линии соприкосновения, которая сегодня есть в Херсонской области. Об этом в рамках онлайн-дискуссии, организованной Atlantic Council, рассказал вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, комментируя сообщение о возможном вторжении РФ в Херсонскую область, передает корреспондент УНН.
“Украинские военные готовы к сопротивлению в случае, если произойдет нарушение линии соприкосновения, которая сегодня есть в Херсонской области. Для всего цивилизованного мира это будет признаком уже грубого нарушения любых существующих сегодня балансов, которые есть в мире. Соответственно, от публичной позиции наших партнеров всех стран цивилизованного мира, будет зависеть поведение Российской Федерации”, — сказал Резников.
Отметим, ранее в разговоре со СМИ экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что в сентябре Кремль под предлогом “гуманитарного кризиса” может осуществить военное вторжение в Херсонскую область из-за засухи и недостатка воды на полуострове.
Как сообщал УНН, в аннексированом Крыму 29 июня начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя.