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В анексованому Криму "влада" почала перекачування води з Іванівського водозабору

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 червня. УНН. В анексованому Криму 29 червня почали відкачування води з Іванівського водозабору для постачання Сімферополя. Про це повідомив російський "глава" Криму Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії"

"Ми запускаємо чергову гілку з Іванівського водозабору для забезпечення Сімферополя питною водою. 25 тисяч кубів води додатково отримуватиме Сімферополь. Вода буде накопичуватися в Партизанському водосховищі і ситуація поліпшуватиметься", – сказав Аксьонов.

Як пояснив керівник підприємства "Вода Криму" Володимир Баженов, триває відкачка артезіанської води. При цьому Аксенов запевнив, що "ніякої екологічної загрози це не становить".

Раніше "міністр" житлово-комунального господарства Криму Дмитро Черняєв повідомив, що до Сімферополя прокладають ще один водовід.

"Голова" російського уряду Криму Юрій Гоцанюк стверджує, що півострів не потребує постачання дніпровської води з материкової України Північно-Кримським каналом.

Нагадаємо, за словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, на порядку денному сьогодні немає питання про відновлення водопостачання в окупований Крим.

Українські Національні Новини

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