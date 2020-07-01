Резніков про ймовірність "нападу" РФ на Херсон: українські військові готові до опору

“Українські військові готові до опору у разі, якщо відбудеться порушення лінії зіткнення, яка сьогодні є в Херсонській області. Для всього цивілізованого світу це буде ознакою вже брутальне порушення будь-який існуючих сьогодні балансів, які є в світі. Відповідно, від публічної позиції наших партнерів всіх країн цивілізованого світу, буде залежати поведінка Російської Федерації”, — сказав Резніков.

Зазначимо, раніше у розмові зі ЗМІ екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес заявив, що у вересні Кремль під приводом “гуманітарної кризи” може здійснити військове вторгнення в Херсонську область через посуху і нестачу води на півострові.

Як повідомляв УНН, в анексованому Криму 29 червня почали відкачування води з Іванівського водозабору для постачання Сімферополя.