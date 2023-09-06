Резников поздравил Умерова с назначением министром обороны

Цитата

"Искренне поздравляю своего коллегу Рустема Умерова с назначением на должность министра обороны Украины. Я знаю Рустема давно и считаю, что он прекрасно подходит для этой должности. Вызовов много, но в такое время мы живем. Благодаря нашей силе и решимости мы выиграем эту войну. Единство – ключ к нашей победе. Слава Украине!" - написал Резников в соцсети X.

Напомним

6 сентября Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.

5 сентября парламент уволил Рустема Умерова с должности главы Фонда госимущества. 4 сентября стало известно, что Рустем Умеров подал в Верховную Раду заявление об увольнении с этой должности.

3 сентября Президент Владимир Зеленский сообщил, что принял кадровое решение о смене министра обороны и что министерство должен возглавить Рустем Умеров.

Мои сердечные поздравления моему коллеге Рустему Умерову @rustem_umerov с назначением на должность министра обороны Украины.

Я’давно знаю Рустема и считаю, что он отлично подходит для этой должности.

Вызовов много, но таковы времена, в которые мы…