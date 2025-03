Резніков привітав Умєрова з призначенням міністром оборони

Цитата

"Щиро вітаю свого колегу Рустема Умерова з призначенням на посаду міністра оборони України. Я знаю Рустема давно і вважаю, що він чудово підходить для цієї посади. Викликів багато, але у такий час ми живемо. Завдяки нашій силі та рішучості ми виграємо цю війну. Єдність – ключ до нашої перемоги. Слава Україні!" - написав Резніков у соцмережі X.

Нагадаємо

6 вересня Верховна Рада схвалила призначення Рустема Умєрова міністром оборони України.

5 вересня парламент звільнив Рустема Умєрова з посади голови Фонду держмайна. 4 вересня стало відомо, що Рустем Умєров подав до Верховної Ради заяву про звільнення з цієї посади.

3 вересня Президент Володимир Зеленський повідомив, що ухвалив кадрове рішення щодо зміни міністра оборони і що міністерство має очолити Рустем Умєров.

My heartfelt congratulations to my colleague Rustem Umerov @rustem_umerov on his appointment as the Minister of Defense of Ukraine.

I’ve known Rustem for a long time and I believe he is a great fit for this position.

The challenges are many, but such are the times in which we…

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) September 6, 2023