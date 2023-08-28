Резников сообщил, когда ориентировочно состоится Форум оборонных индустрий в Украине

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“Мы готовим проведение индустриального оборонного Форума в Украине. Я думаю — это будет ориентировочно где-то конец сентября — на начало октября. Где до 50 мощнейших игроков мира придут к нам...”, — сказал Резников.

Также он рассказал, в чем заключается идея Форума.

“Наша идея показать миру, что мы не только являемся потребителем сегодня во время войны, а мы реально страна, которая и завтра останется восточным щитом Европы и стран НАТО. Это означает, что в нас надо инвестировать. Это означает, что их производители должны захотеть у нас делать локализацию, как минимум для ремонта оружия которое мы уже получили в обслуживание, и как максимум изготавливать это у нас”, — рассказал Резников.

Дополнение

Ранее сообщалось, что осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с советником по вопросам национальной безопасности Чехии Томашем Пояром и пригласил чешское правительство и компании на первый в Украине Форум оборонной промышленности этой осенью.