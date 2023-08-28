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Резніков повідомив, коли орієнтовно відбудеться Форум оборонних індустрій в Україні

Резніков повідомив, коли орієнтовно відбудеться Форум оборонних індустрій в Україні

Київ • УНН

 • 562146 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Форум оборонних індустрій в Україні пройде орієнтовно в кінці вересня - на початку жовтня. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування з журналістами, передає УНН.

Цитата

“Ми готуємо проведення індустріального оборонного Форуму в Україні. Я думаю — це буде орієнтовно десь кінець вересня — на початок жовтня. Де до 50 потужніших гравців світу прийдуть до нас...”, — сказав Резніков.

Також він розповів, в чому полягає ідея Форуму.

“Наша ідея показати світові, що ми не тільки є споживачем сьогодні під час війни, а ми реально країна, яка і завтра залишиться східним щитом Європи і країн НАТО. Це означає, що в нас треба інвестувати. Це означає, що їх виробники мають захотіти у нас робити локалізацію, як мінімум для ремонту зброї яку ми вже отримали в обслуговування, і як максимум виготовляти це у нас”, — розповів Резніков.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що восени 2023 року в Україні відбудеться масштабний Форум оборонних індустрій, де український оборонно-промисловий комплекс покаже свої досягнення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з радником з питань національної безпеки Чехії Томашем Пояром та запросив чеський уряд і компанії на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені.

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