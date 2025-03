Кулеба запросив чеський уряд і компанії на Форум оборонних індустрій в Україні

Цитата

«Я зустрівся з радником з питань національної безпеки Чехії Томашем Пояром для поглиблених переговорів щодо подальшого розвитку нашої оборонної співпраці. Я також запросив чеський уряд і компанії на перший в Україні Форум оборонної промисловості цієї осені», - написав Кулеба в Х.

I met with Czech National Security Adviser Tomáš Pojar for in-depth talks on further developing our defense cooperation. I also invited the Czech government and companies to Ukraine’s first Defense Industries Forum this fall. pic.twitter.com/gHKFPj0W8z

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 28, 2023

Додамо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який цього тижня здійснює візити до Чехії, Франції, та Іспанії, уже зустрівся з чеським колегою Яном Ліпавським.

Восени 2023 року в Україні відбудеться масштабний Форум оборонних індустрій, де український оборонно-промисловий комплекс покаже свої досягнення.