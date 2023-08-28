Кулеба пригласил чешское правительство и компании на Форум оборонных индустрий в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с советником по вопросам национальной безопасности Чехии Томашем Пояром и пригласил чешское правительство и компании на первый в Украине Форум оборонной промышленности этой осенью, передает УНН.
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«Я встретился с советником по вопросам национальной безопасности Чехии Томашем Пояром для углубленных переговоров по дальнейшему развитию нашего оборонного сотрудничества. Я также пригласил чешское правительство и компании на первый в Украине Форум оборонной промышленности этой осенью», - написал Кулеба в Х.
Я встретился с чешским советником по национальной безопасности Томомáš Пояром для углубленных переговоров о дальнейшем развитии нашего оборонного сотрудничества. Я также пригласил чешское правительство и компании на первый Форум оборонной промышленности Украины’этой осенью. pic.twitter.com/gHKFPj0W8z— Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 28 августа 2023 года
Добавим
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который на этой неделе осуществляет визиты в Чехию, Францию и Испанию, уже встретился с чешским коллегой Яном Липавским.
Осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения.