Кулеба пригласил чешское правительство и компании на Форум оборонных индустрий в Украине

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«Я встретился с советником по вопросам национальной безопасности Чехии Томашем Пояром для углубленных переговоров по дальнейшему развитию нашего оборонного сотрудничества. Я также пригласил чешское правительство и компании на первый в Украине Форум оборонной промышленности этой осенью», - написал Кулеба в Х.

Я встретился с чешским советником по национальной безопасности Томомáš Пояром для углубленных переговоров о дальнейшем развитии нашего оборонного сотрудничества. Я также пригласил чешское правительство и компании на первый Форум оборонной промышленности Украины’этой осенью. pic.twitter.com/gHKFPj0W8z

Добавим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который на этой неделе осуществляет визиты в Чехию, Францию и Испанию, уже встретился с чешским коллегой Яном Липавским.

Осенью 2023 года в Украине состоится масштабный Форум оборонных индустрий, где украинский оборонно-промышленный комплекс покажет свои достижения.