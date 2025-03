Кулеба почав європейське турне: зустрівся з головою МЗС Чехії

Цитата

"Радий зустрітися з Яном Ліпавським і подякувати йому за запрошення виступити сьогодні перед чеськими послами. Українська та чеська дипломатії працюють пліч-о-пліч, щоб захистити свободу, просувати шлях України до ЄС і НАТО, зміцнити зв’язки з африканськими державами та інші спільні пріоритети", - написав Кулеба.

Сам Ліпавський у соцмережі Х привітав Кулеба "з поверненням".

Глава зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба цього тижня здійснить візити до Чехії, Франції, та Іспанії. Основними темами переговорів стануть, зокрема, залучення компаній до першого Форуму оборонних індустрій, а також українське озброєння, Формули миру, вступ України до ЄС

