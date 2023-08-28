Кулеба начал европейское турне: встретился с главой МИД Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который на этой неделе осуществляет визиты в Чехию, Францию и Испанию, уже встретился с чешским коллегой Яном Липавским. Об этом он сам сообщил в понедельник в соцсети X, пишет УНН.
Цитата
"Рад встретиться с Яном Липавским и поблагодарить его за приглашение выступить сегодня перед чешскими послами. Украинская и чешская дипломатии работают бок о бок, чтобы защитить свободу, продвигать путь Украины в ЕС и НАТО, укрепить связи с африканскими государствами и другие общие приоритеты", - написал Кулеба.
Сам Липавский в соцсети Х приветствовал Кулебу "с возвращением".
Напомним
Глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба на этой неделе совершит визиты в Чехию, Францию, и Испанию. Основными темами переговоров станут, в частности, привлечение компаний к первому Форуму оборонных индустрий, а также украинское вооружение, Формулы мира, вступление Украины в ЕС
Рад был встретиться с @JanLipavsky и благодарю его за приглашение выступить сегодня перед чешскими послами. Украинская и чешская дипломатии работают плечом к плечу для защиты свободы, продвижения пути Украины’в ЕС и НАТО, укрепления связей с африканскими странами и других общих приоритетов. pic.twitter.com/DiFVYLxe8L— Дмитрий Кулеба (@DmytroKuleba) 28 августа 2023 года