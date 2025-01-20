АРМА оновила реєстр, але проблема залишилася - експерт про імітацію роботи агентства

Агентство з розшуку і менеджменту активів оголосило про "масштабне оновлення" реєстру арештованих активів. Однак, запроваджені зміни радше виглядають як імітація роботи, ніж справжня реформа. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив адвокат, колишній голова Громадської ради при АРМА Ігор Чобітько.

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Днями голова АРМА Олена Дума оголосила про "перше масштабне оновлення" Реєстру арештованих активів з моменту його створення. Вона розповіла про вдосконалення функціоналу, сучасний дизайн і покращення доступності. На її думку, саме це сприятиме прозорості в управлінні активами.

Однак, Ігор Чобітько підкреслив, що ключова проблема реєстру полягає у відсутності повної та актуальної інформації.

"Те, що реєстр не містить повної інформації щодо арештованих активів, говорить про те, що публічно АРМА не працює. Агентство приховує інформацію від суспільства, а тому ускладнює процес участі певних осіб у конкурсах на управління арештованими активами", - зазначив він.

Експерт наголосив, що новий інтерфейс реєстру не вирішує основних недоліків його наповнення.

"Це тільки в черговий раз підтверджує те, що АРМА приховує свою діяльність за ширмою таких гасел, як дизайнерські якісь штучні вироби, але не виконує функціональні обов'язки щодо наповнення реєстру певними інформаціями, яка потрібна для роботи. Тобто, це знов таки популізм, який переслідує АРМА, фактично, з періоду його керівництва Думою… Це така собі імітація роботи", - вказав Чобітько.

Додамо

Відкриття публічного доступу до Реєстру арештованих активів стало ключовою умовою для збереження Оленою Думою посади голови АРМА. Після тиску з боку парламенту та громадськості, а також через страх залишити посаду, голова АРМА ініціювала процес відкриття реєстру і в другій половині 2023 року його відкрили. Однак, антикорупційні активісти неодноразово критикували АРМА за неповноту та неточність даних у реєстрі. Цю інформацію підтвердив і аудит Рахункової палати.

Голова АРМА Олена Дума ж своєю чергою назвала аудит "безпрецедентним кроком у забезпеченні максимальної прозорості". Вона наголосила на рекордному зростанні доходів агентства, впровадженні нових механізмів управління та покращенні показників у 2024 році. Водночас, очільниця агентства уникла коментарів щодо проблем, виявлених під час аудиту.

У Transparency International Ukraine за результатами аудиту вказали на необхідності реформувати АРМА. Антикорупційні експерти вказали, що діяльність агентства наразі викликає серйозні застереження, у тому числі і у міжнародних партнерів.

Раніше у Transparency International Ukraine критикували АРМА за невідповідність європейським стандартам. Антикорупційні експерти вказували, що досить часто спостерігається "суперечлива комунікація з боку агентства чи його посадових осіб, поєднана з популізмом, порушення презумпції невинуватості та відсутністю розуміння компетенції державних органів".