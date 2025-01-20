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АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Киев  •  УНН

 • 3173 просмотра

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АРМА объявила о масштабном обновлении реестра арестованных активов с новым дизайном и функционалом. Эксперты критикуют агентство за неполноту данных и отсутствие реальных изменений в работе реестра.

Агентство по розыску и менеджменту активов объявило о «масштабном обновлении» реестра арестованных активов. Однако, введенные изменения скорее выглядят как имитация работы, чем настоящая реформа. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал адвокат, бывший председатель Общественного совета при АРМА Игорь Чобитько.

Детали

На днях глава АРМА Елена Дума объявила о «первом масштабном обновлении» Реестра арестованных активов с момента его создания. Она рассказала о совершенствовании функционала, современном дизайне и улучшении доступности. По ее мнению, именно это будет способствовать прозрачности в управлении активами.

Однако, Игорь Чобитько подчеркнул, что ключевая проблема реестра заключается в отсутствии полной и актуальной информации.

«То, что реестр не содержит полной информации об арестованных активах, говорит о том, что публично АРМА не работает. Агентство скрывает информацию от общества, а потому усложняет процесс участия определенных лиц в конкурсах на управление арестованными активами», - отметил он.

Эксперт отметил, что новый интерфейс реестра не решает основных недостатков его наполнения.

«Это только в очередной раз подтверждает то, что АРМА скрывает свою деятельность за ширмой таких лозунгов, как дизайнерские какие-то искусственные изделия, но не выполняет функциональные обязанности по наполнению реестра определенной информацией, которая нужна для работы. То есть, это опять таки популизм, который преследует АРМА, фактически, с периода его руководства Думой... Это такая себе имитация работы», - указал Чобитько.

Добавим

Открытие публичного доступа к Реестру арестованных активов стало ключевым условием для сохранения Еленой Думой должности главы АРМА. После давления со стороны парламента и общественности, а также из-за страха оставить должность, глава АРМА инициировала процесс открытия реестра и во второй половине 2023 года его открыли.  Однако, антикоррупционные активисты неоднократно критиковали АРМА за неполноту и неточность данных в реестре. Эту информацию подтвердил и аудит Счетной палаты.

Глава АРМА Елена Дума же в свою очередь назвала аудит «беспрецедентным шагом в обеспечении максимальной прозрачности». Она отметила рекордный рост доходов агентства, внедрение новых механизмов управления и улучшение показателей в 2024 году. В то же время, руководительница агентства избежала комментариев относительно проблем, выявленных в ходе аудита.

В Transparency International Ukraine по результатам аудита указали на необходимость реформировать АРМА. Антикоррупционные эксперты указали, что деятельность агентства пока вызывает серьезные предостережения, в том числе и у международных партнеров.

Ранее в Transparency International Ukraine критиковали АРМА за несоответствие европейским стандартам. Антикоррупционные эксперты указывали, что довольно часто наблюдается «противоречивая коммуникация со стороны агентства или его должностных лиц, соединенная с популизмом, нарушение презумпции невиновности и отсутствием понимания компетенции государственных органов».

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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