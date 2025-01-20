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Нові подробиці у справі про держзраду Порошенка: платив податки в рф за те, що не забрали його завод у Криму - ЗМІ

Нові подробиці у справі про держзраду Порошенка: платив податки в рф за те, що не забрали його завод у Криму - ЗМІ

Київ • УНН

 • 106260 перегляди

Розслідується новий епізод держзради щодо сплати Порошенком податків до бюджету рф за "Севморзавод" в окупованому Криму.

У кримінальних провадженнях щодо Петра Порошенка розслідується новий епізод державної зради. Мова йде про бізнес нардепа в рф і на окупованих територіях та фінансування російської армії. Про це пише "Закон і Бізнес".

За даними джерел у правоохоронних органах, які наводять журналісти, у нових епізодах державної зради щодо Порошенка мова йде про сплату значного обсягу податків до бюджету рф. А також про факт визнання Севастополя російським містом, де розташований "Севморзавод", що належав компанії Порошенка.

"Після анексії Криму росією підприємство "Севастопольський морський завод", яке належало П.Порошенку, вступило в переписку з російським Міністерством промисловості та торгівлі. У цій переписці завод і його менеджер (бізнес-партнер Порошенка – прим. ред) Костянтин Картошкін заявили, що Севастополь є російським містом федерального значення, а також надали відповідну інформацію про фінансово-економічні показники підприємства російському органу. Крім того, на "5 каналі" Порошенка виступив його менеджер, де заявив, що Севастополь має невизначений, точніше незрозумілий статус, періодично використовуючи словосполучення "на Україні".

Одним із доказів співпраці Порошенка та його бізнес-партнерів з рф є те, що належний йому завод російська влада довго не націоналізувала, на відміну від багатьох інших українських компаній, які були націоналізовані одразу.

Також у статті зазначається, що після управління активами у Криму, Порошенко призначив Картошкіна керувати державним майном.

"П.Порошенко має спільний бізнес із К.Картошкіним. Незважаючи на те, що той від імені компанії Порошенка вступив у колаборацію з російською владою, П.Порошенко призначив його керівником одного з найбільших державних військових заводів — "Зоря-Машпроект", – зазначає видання.

Натомість, і тут не обійшлось без скандалів. У 2024 році Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо Картошкіна. "За даними слідства, Картошкін разом із Порошенком заволоділи коштами миколаївського державного підприємства "Зоря-Машпроект" на суму $71,6 млн, що становило 1,4 млрд грн. за курсом НБУ на момент вчинення злочину. Справа Порошенка в НАБУ була виділена в окреме провадження, а матеріали щодо його менеджера Картошкіна передано до Вищого антикорупційного суду", – йдеться у матеріалі.

Як повідомлялось раніше, Порошенка обвинувачують у держзраді та фінансуванні терористичних організацій. Його підозрюють купівля вугілля в ОРДЛО за державні кошти, веденні бізнесу в росії, підтримці УПЦ МП і Харківських угод, які дозволили Чорноморському флоту рф залишатися в українському Криму, та діях, які грали на користь росії.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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