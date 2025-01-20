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Новые подробности по делу о госизмене Порошенко: платил налоги в рф за то, что не забрали его завод в Крыму - СМИ

Киев  •  УНН

 • 8765 просмотра

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Расследуется новый эпизод госизмены по уплате Порошенко налогов в бюджет рф за «Севморзавод» в оккупированном Крыму.

В уголовных производствах касательно Петра Порошенко расследуется новый эпизод государственной измены. Речь идет о бизнесе нардепа в россии и на оккупированных территориях и финансировании российской армии. Об этом пишет "Закон и Бизнес".

По данным источников в правоохранительных органах, которые приводят журналисты, в новых эпизодах госизмены Порошенко речь идет об уплате значительного объема налогов в бюджет россии. А также о факте признания Севастополя российским городом, где расположен принадлежащий компании Порошенко "Севморзавод".

"После аннексии Крыма россией предприятие "Севастопольский морской завод", принадлежавшее П.Порошенко, вступило в переписку с российским Министерством промышленности и торговли. В этой переписке завод и его менеджер (бизнес-партнер Порошенко – прим. ред) Константин Картошкин заявили, что Севастополь является российским городом федерального значения, а также предоставили соответствующую информацию о финансово-экономических показателях предприятия российскому органу. Кроме того, на "5 канале", принадлежащем Порошенко, выступил его менеджер, где заявил, что Севастополь имеет неопределенный, точнее непонятный статус, периодически используя словосочетание "на Украине".

Одним из доказательств сотрудничества Порошенко и его бизнес-партнеров из россии является то, что принадлежащий ему завод власти рф долго не национализировали, в отличие от многих других украинских компаний, которые были национализированы сразу.

Также в статье отмечается, что после управления активами в Крыму Порошенко назначил Картошкина руководить государственным имуществом.

"П.Порошенко имеет совместный бизнес с К.Картошкиным. Несмотря на то, что тот от имени компании Порошенко вступил в коллаборацию с российскими властями, П.Порошенко назначил его руководителем одного из крупнейших государственных военных заводов – "Заря-Машпроект", – отмечает издание.

Но и здесь не обошлось без скандалов. В 2024 году Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование по Картошкину. "По данным следствия, Картошкин вместе с Порошенко завладели средствами николаевского государственного предприятия "Заря-Машпроект" на сумму $71,6 млн, что составило 1,4 млрд грн. по курсу НБУ на момент совершения преступления. Дело Порошенко в НАБУ было выделено в отдельное производство, а материалы относительно его менеджера Картошкина переданы в Высший антикоррупционный суд", – говорится в материале.

Как сообщалось ранее, Порошенко обвиняется в госизмене и финансировании террористических организаций. Его подозревают в покупке угля в ОРДЛО за государственные средства, ведении бизнеса в россии, поддержке УПЦ МП и Харьковских соглашений, которые позволили Черноморскому флоту рф оставаться в украинском Крыму, и в действиях, которые играли на пользу россии.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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