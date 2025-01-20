Початок періоду кардинальних змін: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 - 26 січня

Тиждень, що настав, підходить для вирішення важливих питань, він також може принести в наше життя значні зміни. Про те, що приготували для нас зірки в період з 20 по 26 січня - спеціально для читачів УНН розповіла професійний астролог Ксенія Базиленко.

Цей тиждень буде енергетично дуже сильним і потужним. Ми почуємо безліч яскравих скандалів і категоричної інформації, пов'язаної з найвпливовішими політичними лідерами - розповіла астролог.

Найсильніший аспект тижня, за словами Ксенії Базиленко, припаде на його початок - з 20 по 22 січня.

"Сонце, увійшовши в знак Водолія, з'єднається з Плутоном. Це потужне з'єднання принесе резонансні події, особливо ті, що стосуються лідерів різних країн. Ми можемо почути категоричні рішення і важливі заяви. Для всіх нас цей аспект символізує глибоку трансформацію, силу і можливість кардинальних змін. Він може пробудити революційні настрої, але також відкрити інтуїцію, допомогти виявити приховані таланти і позбутися непотрібного, щоб з легкістю рухатися в майбутнє. Однак, щоб використовувати цю енергію на благо, важливо зберігати внутрішню силу і врівноваженість", - вважає астролог.

За її словами, поточний тиждень підходить для вирішення важливих питань. "Єдине, що може ускладнити ситуацію, - це опозиція ретроградного Марса до Сонця і Плутона. Марс усе ще проявляє агресію, тому в цей період важливо уникати стану роздратування. Ці аспекти можуть спровокувати складні ситуації, пов'язані з військовими діями, революційними настроями і навіть природними катаклізмами", - розповіла астрологиня.

Особливо напруженим періодом, за словами Ксенії Базиленко, будуть 21 і 22 січня, коли до опозиції долучиться Місяць, створюючи квадратури до Сонця і Плутона. Це підвищить аварійність, агресію і загальний рівень небезпеки. Будьте обережні та пильні в ці дні.

Однак цього тижня також буде присутня гармонійна конфігурація між ретроградним Марсом, Нептуном і Ураном. Вона здатна підтримувати нас, допомагаючи позбутися страхів і нав'язливих ідей, а також надихати на творче й оригінальне втілення задуманого. Це хороший аспект для всіх творчих людей і тих, хто працює з новими технологіями. Завдяки цій конфігурації багато агресивних моментів тижня можуть бути пом'якшені - запевняє астролог.

За її словами, з 24 січня і до кінця тижня ретроградний Марс створить опозицію до Меркурія. Це активізує комунікації, але може зробити їх напруженими. Можливі великі скандали і вихід на поверхню великого обсягу інформації. Цей аспект також посилює аварійність і повітряні загрози, проте одночасно загострює розум і допомагає швидко реагувати на події. Ксенія Базиленко радить уникати конфліктів.

"Вихідні дні обіцяють бути більш гармонійними завдяки низці приємних аспектів Місяця. Цей час підходить для відпочинку та відновлення.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що тиждень буде насичений потужними аспектами, які можуть значно вплинути на наше життя - як у кращий, так і в гірший бік. Усе залежатиме від нашого ставлення. Порада на тиждень: будьте сильними, уважними, проявляйте доброту і турботу до оточуючих. Не бійтеся сміливо реалізовувати свої плани", - каже астролог.

ОВНИ

Цей тиждень для вас буде дуже потужним. Ви зможете втілити в життя все задумане. Ви знайдете однодумців, які будуть вас підтримувати. Зараз у вас є шанс знайти справжніх друзів, але при прояві агресії можна втратити старих, тому будьте обережні в спілкуванні. Фінансово тиждень обіцяє бути вдалим - можливе отримання несподіваного прибутку. Однак початок тижня буде емоційним, важливо уникати сварок із бізнес-партнерами і зберігати особисті стосунки.

ТЕЛЬЦІ

Тиждень буде дуже сильним для вас. Реалізуйте свої найамбітніші плани. Ви можете зустріти впливових людей, особливо серед керівництва, які допоможуть вам досягти нових висот. Якщо ви шукаєте роботу, зараз вам може пощастити. Протягом тижня ви будете сповнені енергії, але будьте обережні у висловлюваннях - категоричність і впертість можуть зіграти проти вас. Також будьте уважні на дорогах.

БЛИЗНЮКИ

Цього тижня ви будете сповнені сил та ентузіазму. До вас прийдуть цікаві ідеї, а ваш авторитет зросте. Відкриються великі можливості для спілкування з іноземцями, побудови бізнесу, поїздок за кордон, еміграції або повернення на батьківщину. Вдало вирішаться юридичні питання, особливо пов'язані із закордоном. Однак у фінансах будьте обережні - не ухвалюйте необдуманих рішень під час вкладення або витрати грошей.

РАКИ

Цей тиждень принесе вам великі можливості й активність, але агресія і дратівливість можуть нашкодити. Будьте обережні на дорогах, особливо на початку тижня. Не поспішайте з інвестиціями, великими покупками або вкладеннями. Однак тиждень дасть шанс вирішити складні завдання, які довго не просувалися.

ЛЕВИ

Зараз важливо гармонійно вибудовувати стосунки з оточенням. У бізнесі ви зможете залучити сильних партнерів, а тиждень може принести вдале подружжя. На роботі ви відчуєте напругу, можливі конфлікти. Головне - проявляйте дипломатичність, інтелігентність і уникайте гострих кутів, щоб домогтися успіху.

ДІВИ

Тиждень сприятливий для початку великих проєктів і реалізації ваших професійних якостей. Ви можете почати щось нове або вдало змінити роботу. Якщо ви керівник, це час для реорганізації. Можлива підтримка керівництва або власне кар'єрне зростання. Уникайте конфліктів і підходьте до всього логічно.

ТЕРЕЗИ

Тиждень принесе удачу в коханні - ви можете зустріти другу половинку або зробити пропозицію. Для творчих Терезів це час успіху і визнання. Однак будьте обережні у стосунках із керівництвом і близькими. Проявляйте доброту, щедрість і ентузіазм - це принесе успіх у всіх сферах.

СКОРПІОНИ

Тиждень сприятливий для справ, пов'язаних із сім'єю і родичами, купівлі нерухомості, створення сім'ї та любовних стосунків. Займіться домашніми справами, що накопичилися за останній час. Однак тиждень буде емоційним, тому важливо контролювати свої емоції, особливо в середині тижня.

СТРІЛЬЦІ

Тиждень принесе активність і безліч зустрічей, які можуть змінити хід вашого життя. Вдалий час для блогерів, спікерів і тих, хто працює з великими обсягами інформації. Уникайте конфліктів і будьте уважні у фінансовій сфері - зараз не час для ризиків.

КОЗЕРОГИ

Тиждень відкриє перед вами великі фінансові можливості та перспективи для розширення бізнесу. Можливо, ви знайдете інвесторів. Однак тиждень буде складним для прийняття серйозних рішень - ментальний стан може бути суперечливим. Спиратися на логіку, а не на емоції, вкрай важливо.

ВОДОЛІЇ

Тиждень принесе значні зміни особистого характеру. Віра в себе і прийняття своїх якостей відкриють перед вами нові можливості. Займіться своїм іміджем, планами і мріями. З'єднання Сонця і Плутона особливо вплине на тих, хто народився на початку знака Водолія. Діти, народжені в ці дні, будуть наділені великою силою і впливом у майбутньому.

РИБИ

Тиждень гарний для роботи над собою і внутрішнім світом. Зараз ви зможете зрозуміти, чого хочете, позбутися страхів і переживань, знайти внутрішню силу. У коханні можливі пристрасні, але напружені ситуації. Все залежатиме від вашого прагнення до гармонії та налагодження стосунків.