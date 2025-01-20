Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Наступившая неделя подходит для решения важных вопросов, она также может принести в нашу жизнь значительные изменения. О том что приготовили для нас звёзды в период с 20 по 26 января - специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Эта неделя будет энергетически очень сильной и мощной. Мы услышим множество ярких скандалов и категоричной информации, связанной с самыми влиятельными политическими лидерами - рассказала астролог.

Самый сильный аспект недели, по словам Ксении Базиленко, придётся на её начало — с 20 по 22 января.

"Солнце, войдя в знак Водолея, соединится с Плутоном. Это мощное соединение принесёт резонансные события, особенно касающиеся лидеров различных стран. Мы можем услышать категоричные решения и важные заявления. Для всех нас этот аспект символизирует глубокую трансформацию, силу и возможность кардинальных перемен. Он может пробудить революционные настроения, но также открыть интуицию, помочь обнаружить скрытые таланты и избавиться от ненужного, чтобы с лёгкостью двигаться в будущее. Однако, чтобы использовать эту энергию во благо, важно сохранять внутреннюю силу и уравновешенность", - считает астролог.

По ее словам, текущая неделя подходит для решения важных вопросов. "Единственное, что может усложнить ситуацию, — это оппозиция ретроградного Марса к Солнцу и Плутону. Марс всё ещё проявляет агрессию, поэтому в этот период важно избегать состояния раздражения. Эти аспекты могут спровоцировать сложные ситуации, связанные с военными действиями, революционными настроениями и даже природными катаклизмами", - рассказала астролог.

Особенно напряжённым периодом, по словам Ксении Базиленко, будут 21 и 22 января, когда к оппозиции присоединится Луна, создавая квадратуры к Солнцу и Плутону. Это повысит аварийность, агрессию и общий уровень опасности. Будьте осторожны и бдительны в эти дни.

Однако на этой неделе также будет присутствовать гармоничная конфигурация между ретроградным Марсом, Нептуном и Ураном. Она способна поддерживать нас, помогая избавиться от страхов и навязчивых идей, а также вдохновлять на творческое и оригинальное воплощение задуманного. Это хороший аспект для всех творческих людей и тех, кто работает с новыми технологиями. Благодаря этой конфигурации многие агрессивные моменты недели могут быть смягчены - уверяет астролог.

По ее словам, с 24 января и до конца недели ретроградный Марс создаст оппозицию к Меркурию. Это активизирует коммуникации, но может сделать их напряжёнными. Возможны крупные скандалы и выход на поверхность большого объёма информации. Этот аспект также усиливает аварийность и воздушные угрозы, однако одновременно обостряет ум и помогает быстро реагировать на события. Ксения Базиленко советует избегать конфликтов.

"Выходные дни обещают быть более гармоничными благодаря ряду приятных аспектов Луны. Это время подходит для отдыха и восстановления.

Подводя итог, можно сказать, что неделя будет насыщена мощными аспектами, которые могут значительно повлиять на нашу жизнь — как в лучшую, так и в худшую сторону. Всё будет зависеть от нашего отношения. Совет на неделю: будьте сильными, внимательными, проявляйте доброту и заботу к окружающим. Не бойтесь смело реализовывать свои планы", - говорит астролог.

ОВНЫ

Эта неделя для вас будет очень мощной. Вы сможете воплотить в жизнь всё задуманное. Вы найдёте единомышленников, которые будут вас поддерживать. Сейчас у вас есть шанс обрести настоящих друзей, но при проявлении агрессии можно потерять старых, поэтому будьте осторожны в общении. Финансово неделя обещает быть удачной — возможно получение неожиданной прибыли. Однако начало недели будет эмоциональным, важно избегать ссор с бизнес-партнёрами и сохранять личные отношения.

ТЕЛЬЦЫ

Неделя будет очень сильной для вас. Реализуйте свои самые амбициозные планы. Вы можете встретить влиятельных людей, особенно среди руководства, которые помогут вам достичь новых высот. Если вы ищете работу, сейчас вам может повезти. В течение недели вы будете полны энергии, но будьте осторожны в высказываниях — категоричность и упрямство могут сыграть против вас. Также будьте внимательны на дорогах.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вы будете полны сил и энтузиазма. К вам придут интересные идеи, а ваш авторитет вырастет. Откроются большие возможности для общения с иностранцами, построения бизнеса, поездок за границу, эмиграции или возвращения на родину. Удачно решатся юридические вопросы, особенно связанные с заграницей. Однако в финансах будьте осторожны — не принимайте необдуманных решений при вложении или трате денег.

РАКИ

Эта неделя принесёт вам большие возможности и активность, но агрессия и раздражительность могут навредить. Будьте осторожны на дорогах, особенно в начале недели. Не торопитесь с инвестициями, крупными покупками или вложениями. Однако неделя даст шанс решить сложные задачи, которые долго не продвигались.

ЛЬВЫ

Сейчас важно гармонично выстраивать отношения с окружением. В бизнесе вы сможете привлечь сильных партнёров, а неделя может принести удачное супружество. На работе вы почувствуете напряжение, возможны конфликты. Главное — проявляйте дипломатичность, интеллигентность и избегайте острых углов, чтобы добиться успеха.

ДЕВЫ

Неделя благоприятна для начала крупных проектов и реализации ваших профессиональных качеств. Вы можете начать что-то новое или удачно сменить работу. Если вы руководитель, это время для реорганизации. Возможна поддержка руководства или собственный карьерный рост. Избегайте конфликтов и подходите ко всему логично.

ВЕСЫ

Неделя принесёт удачу в любви — вы можете встретить вторую половинку или сделать предложение. Для творческих Весов это время успеха и признания. Однако будьте осторожны в отношениях с руководством и близкими. Проявляйте доброту, щедрость и энтузиазм — это принесёт успех во всех сферах.

СКОРПИОНЫ

Неделя благоприятна для дел, связанных с семьей и родственниками, покупки недвижимости, создания семьи и любовных отношений. Займитесь домашними делами, накопившимися за последнее время. Однако неделя будет эмоциональной, поэтому важно контролировать свои эмоции, особенно в середине недели.

СТРЕЛЬЦЫ

Неделя принесёт активность и множество встреч, которые могут изменить ход вашей жизни. Удачное время для блогеров, спикеров и тех, кто работает с большими объёмами информации. Избегайте конфликтов и будьте внимательны в финансовой сфере — сейчас не время для рисков.

КОЗЕРОГИ

Неделя откроет перед вами большие финансовые возможности и перспективы для расширения бизнеса. Возможно, вы найдёте инвесторов. Однако неделя будет сложной для принятия серьёзных решений — ментальное состояние может быть противоречивым. Опираться на логику, а не на эмоции, крайне важно.

ВОДОЛЕИ

Неделя принесёт значительные изменения личного характера. Вера в себя и принятие своих качеств откроют перед вами новые возможности. Займитесь своим имиджем, планами и мечтами. Соединение Солнца и Плутона особенно повлияет на тех, кто родился в начале знака Водолея. Дети, рождённые в эти дни, будут наделены большой силой и влиянием в будущем.

РЫБЫ

Неделя хороша для работы над собой и внутренним миром. Сейчас вы сможете понять, чего хотите, избавиться от страхов и переживаний, обрести внутреннюю силу. В любви возможны страстные, но напряжённые ситуации. Всё будет зависеть от вашего стремления к гармонии и налаживанию отношений.