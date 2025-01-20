День АР Крим: чому відзначення цієї дати потребує переосмислення та що відбувається на півострові

Сьогодні, 20 січня Україна відзначає День Автономної Республіки Крим. УНН зібрав інформацію, як українці та кримські татари"виживають" на півострові в російській окупації, а Представництво Президента України в АР Крим заявило, що відзначення "Дня АР Крим" потребує переосмислення.

Враховуючи спільність економіки, територіальну близькість, тісні господарські та культурні зв’язки, 25 січня 1954 року Кримська область була передана зі складу Російської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки до складу Української Радянської Соціалістичної Республіки. На загальнокримському референдумі 20 січня 1991 року був визначений статус Криму у складі України, який закріплений на законодавчому рівні Законом Верховної Ради УРСР "Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки".

Відповідно до розділу Х Конституції України Автономна Республіка Крим є невід’ємною частиною України. Проте, всупереч нормам міжнародного права у лютому 2014 року росія окупувала територію АР Крим. Міжнародною спільнотою не визнано окупацію території України та запроваджено санкції проти Російської Федерації. Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 2021 року схвалено посилену резолюцію проти мілітаризації Криму "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (Україна), а також частин Чорного й Азовського морів", що свідчить про незмінність позиції світової спільноти на підтримку України, її готовність додатково консолідувати підтримку на шляху до забезпечення дотримання прав громадян України на тимчасово окупованих рф територіях.

У Криму знайдено таємну базу ремонту військової техніки окупантів

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим наголошує, що відзначення "Дня АР Крим" 20 січня потребує переосмислення та пояснило чому. Ключові поінти:

⦁ Коріння "Дня АРК" сягає ще радянських часів, коли 20 січня 1991 року було проведено референдум щодо відновлення Кримської АРСР. Ініціатива цього референдуму належала ЦК КПРС у москві, який хотів зберегти російський вплив в регіоні, продовжити перебування чорноморського флоту рф у Криму. І ключове – утримати як Україну, так і Крим під своїм контролем.

⦁ Цей день використовується російською окупаційною адміністрацією як частина пропаганди. Вже після початку окупації у грудні 2014 року ця дата була "затверджена" окупаційною адміністрацією як "День Республіки Крим". Окупанти називають референдум 1991 року першим етапом "приєднання Криму до росії", зв’язуючи цю подію з незаконним "референдумом" 2014 року.

⦁ Саме окупанти на "День АРК" проводять масові святкування, офіційні заходи, конференції, інформаційні кампанії, де просувається ідея "возз’єднання з росією".

"Натомість 20 січня варто вшановувати пам’ять про захисників Донецького аеропорту та героїзм військових, добровольців і медиків, які самовіддано боронили аеропорт від російських окупантів", - заявляють в Представництві Президента.

Крим в окупації

Понад 10 років Крим окупований росією та потерпає від злочинів кремля. Проте, як наголошують в Представництві Президента, громадяни України в тимчасово окупованому Криму не припиняють опору російським загарбникам, стійко проявляючи незламність духу та впевненість у майбутній деокупації півострова. Окупаційна адміністрація систематично переслідує мешканців Криму за підтримку України, прояви української та кримськотатарської ідентичності, а також за будь-яку критику російської окупації та військової агресії. Ще у 2022 році росія внесла зміни до кримінального й адміністративного законодавства, запровадивши покарання за так звану "дискредитацію збройних сил рф". Це стало додатковим інструментом для придушення активістів, журналістів і звичайних громадян.

Станом на 13 січня російська окупаційна адміністрація незаконно утримує 218 людей, серед яких 132 є представниками кримськотатарського народу, за звинуваченням у вигаданих злочинах, таких як тероризм, екстремізм і державна зрада. Все це — частина ширшої репресивної кампанії росії, спрямованої проти кримських татар і всіх, хто виступає проти окупації та намагається зберегти свою культурну та національну ідентичність - інформує Представництво.

Про посилення спротиву окупації в Криму свідчить і зростання кількості незаконних адміністративних проваджень в окупаційних "судах" за статтею про так звану "дискредитацію збройних сил рф". Станом на 9 січня 2025 року зафіксовано 1139 випадків надходження матеріалів складених за ст. 20.3.3 КпАП рф до т.зв. "судів" на території тимчасово окупованого Криму та інших компетентних органів. З них у 1022 випадках було винесено постанову про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу або приєднано до іншої справи за іншою статтею та винесено сукупне рішення. У 20 випадках розгляд матеріалів продовжується.

За ознакою статі 466 (46%) постанов винесено щодо жінок, та 555 (54%) – щодо чоловіків. Загалом сукупний розмір застосованих штрафів вже складає щонайменше 33 млн російських рублів.

Мілітаризація Криму

росія перетворила Крим у військову базу. Голова Правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, голова управління зовнішніх зв’язків та правозахисної діяльності Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв заявляв, що росіяни надалі продовжують використовувати окупований півострів Крим задля навчань своїх військових. За 2024 рік відбулось 124 навчання окупантів.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомляв, що окупанти почали ще більше посилювати ППО в окупованому Криму. Також російська влада з початком повномасштабної війни використовує бази відпочинку в окупованому Криму для реабілітації та лікування військових рф. У звіті про результати діяльності Представництва президента України в Автономній Республіці Крим за 2022-2024 роки йдеться про те, що від початку окупації пів острова до російської армії було мобілізовано близько 50 тис. мешканців Криму.

Ще однією болючою темою є мілітаризація українських дітей в Криму. рф продовжує спроби втягнути все більше українських дітей у свою систему військової підготовки.

Видання Крим.Реалії в жовтні 2024 року повідомляло, що у Криму близько 45 тисяч дітей перебувають у "Юнармії" та інших організаціях, пов'язаних із російським патріотичним вихованням. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не визнає жодну окуповану територію російською, зокрема ті, які були захоплені з 2014 року, і не готова поступатися Кримом у мирній угоді. Він підкреслив, що Крим може бути повернутий дипломатичним шляхом, без значних людських втрат.

Україна не має сил на повернення окупованих Криму та Донбасу, потрібно розраховувати на дипломатичний тиск - Зеленський