День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

Сегодня, 20 января Украина отмечает День Автономной Республики Крым. УНН собрал информацию, как украинцы и крымские татары "выживают" на полуострове в российской оккупации, а Представительство Президента Украины в АР Крым заявило, что празднование "Дня АР Крым" требует переосмысления.

Учитывая общность экономики, территориальную близость, тесные хозяйственные и культурные связи, 25 января 1954 года Крымская область была передана из состава Российской Советской Федеративной Социалистической Республики в состав Украинской Советской Социалистической Республики. На общекрымском референдуме 20 января 1991 года был определен статус Крыма в составе Украины, который закреплен на законодательном уровне Законом Верховного Совета УССР "О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики".

В соответствии с разделом Х Конституции Украины Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины. Однако, вопреки нормам международного права в феврале 2014 года россия оккупировала территорию АР Крым. Международным сообществом не признано оккупацию территории Украины и введены санкции против Российской Федерации. Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 2021 года принята усиленная резолюция против милитаризации Крыма "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополя (Украина), а также частей Черного и Азовского морей", что свидетельствует о неизменности позиции мирового сообщества в поддержку Украины, ее готовность дополнительно консолидировать поддержку на пути к обеспечению соблюдения прав граждан Украины на временно оккупированных рф территориях.

В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым отмечает, что празднование "Дня АР Крым" 20 января требует переосмысления и объяснило почему. Ключевые поинты:

⦁ Корни "Дня АРК" достигают еще советских времен, когда 20 января 1991 года был проведен референдум по восстановлению Крымской АССР. Инициатива этого референдума принадлежала ЦК КПСС в Москве, который хотел сохранить российское влияние в регионе, продолжить пребывание черноморского флота рф в Крыму. И ключевое - удержать как Украину, так и Крым под своим контролем.

⦁ Этот день используется российской оккупационной администрацией как часть пропаганды. Уже после начала оккупации в декабре 2014 года эта дата была "утверждена" оккупационной администрацией как "День Республики Крым". Оккупанты называют референдум 1991 года первым этапом "присоединения Крыма к россии", связывая это событие с незаконным "референдумом" 2014 года.

⦁ Именно оккупанты на "День АРК" проводят массовые празднования, официальные мероприятия, конференции, информационные кампании, где продвигается идея "воссоединения с россией".

"Зато 20 января стоит чтить память о защитниках Донецкого аэропорта и героизм военных, добровольцев и медиков, которые самоотверженно защищали аэропорт от российских оккупантов", - заявляют в Представительстве Президента.

Крым в оккупации

Более 10 лет Крым оккупирован россией и страдает от преступлений кремля. Однако, как отмечают в Представительстве Президента, граждане Украины во временно оккупированном Крыму не прекращают сопротивления российским захватчикам, стойко проявляя несокрушимость духа и уверенность в будущей деоккупации полуострова. Оккупационная администрация систематически преследует жителей Крыма за поддержку Украины, проявления украинской и крымскотатарской идентичности, а также за любую критику российской оккупации и военной агрессии. Еще в 2022 году россия внесла изменения в уголовное и административное законодательство, введя наказание за так называемую "дискредитацию вооруженных сил рф". Это стало дополнительным инструментом для подавления активистов, журналистов и обычных граждан.

По состоянию на 13 января российская оккупационная администрация незаконно удерживает 218 человек, среди которых 132 являются представителями крымскотатарского народа, по обвинению в вымышленных преступлениях, таких как терроризм, экстремизм и государственная измена. Все это - часть более широкой репрессивной кампании россии, направленной против крымских татар и всех, кто выступает против оккупации и пытается сохранить свою культурную и национальную идентичность - информирует Представительство.

Об усилении сопротивления оккупации в Крыму свидетельствует и рост количества незаконных административных производств в оккупационных "судах" по статье о так называемой "дискредитации вооруженных сил рф". По состоянию на 9 января 2025 года зафиксировано 1139 случаев поступления материалов составленных по ст. 20.3.3 КоАП рф в т.н. "суды" на территории временно оккупированного Крыма и другие компетентные органы. Из них в 1022 случаях было вынесено постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа или присоединено к другому делу по другой статье и вынесено совокупное решение. В 20 случаях рассмотрение материалов продолжается.

По признаку пола 466 (46%) постановлений вынесено в отношении женщин, и 555 (54%) - в отношении мужчин. В целом совокупный размер примененных штрафов уже составляет не менее 33 млн российских рублей.

Милитаризация Крым

россия превратила Крым в военную базу. Председатель Правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, глава управления внешних связей и правозащитной деятельности Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев заявлял, что россияне продолжают использовать оккупированный полуостров Крым для учений своих военных. За 2024 год состоялось 124 учения оккупантов.

Партизанское движение "АТЕШ" сообщало, что оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму. Также российские власти с началом полномасштабной войны используют базы отдыха в оккупированном Крыму для реабилитации и лечения военных рф. В отчете о результатах деятельности Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым за 2022-2024 годы говорится о том, что с начала оккупации пол острова в российскую армию было мобилизовано около 50 тыс. жителей Крыма.

Еще одной болезненной темой является милитаризация украинских детей в Крыму. рф продолжает попытки втянуть все больше украинских детей в свою систему военной подготовки.

Издание Крым.Реалии в октябре 2024 года сообщало, что в Крыму около 45 тысяч детей состоят в "Юнармии" и других организациях, связанных с российским патриотическим воспитанием. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не признает ни одну оккупированную территорию российской, в том числе те, которые были захвачены с 2014 года, и не готова уступать Крым в мирном соглашении. Он подчеркнул, что Крым может быть возвращен дипломатическим путем, без значительных человеческих потерь.

Украина не имеет сил на возвращение оккупированных Крыма и Донбасса, нужно рассчитывать на дипломатическое давление - Зеленский