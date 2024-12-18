Украина не имеет сил на возвращение оккупированных Крыма и Донбасса, нужно рассчитывать на дипломатическое давление - Зеленский

Украина не может пойти на территориальные уступки в обмен на мир, и должна рассчитывать на дипломатическое давление.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции Le Parisien, пишет УНН.

Детали

Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров - отметил президент Украины.

Также, Зеленский отметил о том, что ни один из мировых лидеров «не имеет права проводить переговоры с Путиным без Украины».

Напомним,

Ранее УНН писал, о заявлении Владимира Зеленского о том, что Украина не может юридически признать оккупированные территории российскими. Но дипломатически надо достигать своих целей - это устойчивого, безопасного и более быстрого мира для Украины.