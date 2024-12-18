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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина не имеет сил на возвращение оккупированных Крыма и Донбасса, нужно рассчитывать на дипломатическое давление - Зеленский

Украина не имеет сил на возвращение оккупированных Крыма и Донбасса, нужно рассчитывать на дипломатическое давление - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 12032 просмотра

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Президент Украины заявил об отсутствии военных сил для возвращения оккупированных территорий. Украина рассчитывает на дипломатическое давление международного сообщества для переговоров с РФ.

Украина не может пойти на территориальные уступки в обмен на мир, и должна рассчитывать на дипломатическое давление.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время видеоконференции Le Parisien, пишет УНН.

Детали 

Мы не можем отдать наши территории. Конституция Украины запрещает нам это делать. Де-факто эти территории сейчас контролируют россияне. У нас нет сил, чтобы вернуть их. Мы можем рассчитывать только на дипломатическое давление со стороны международного сообщества, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров

- отметил президент Украины.

Также, Зеленский отметил о том, что ни один из мировых лидеров «не имеет права проводить переговоры с Путиным без Украины».

Напомним,

 Ранее УНН писал, о заявлении Владимира Зеленского о том, что Украина не может юридически признать оккупированные территории российскими. Но дипломатически надо достигать своих целей - это устойчивого, безопасного и более быстрого мира для Украины. 

Алина Волянская

Алина Волянская

политика
krymКрым
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина