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В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов

В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов

Киев  •  УНН

 • 6968 просмотра

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Движение сопротивления "АТЕШ" обнаружило скрытую базу ремонта бронетехники возле села Федоровка в Сакском районе Крыма. Оккупанты возобновили деятельность базы из-за угрозы атак украинских беспилотников.

В Крыму обнаружена скрытая база оккупантов, где проводят ремонт бронетехники. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Представители движения сопротивления "АТЕШ" разведали место вблизи села Федоровка в Сакском районе. 

На этой территории, которую раньше не использовали, теперь активно ремонтируют и скрывают военную технику. Оккупанты возобновили деятельность базы из-за опасений атак украинских беспилотников, которые становятся все более частыми на полуострове. 

Эта информация подчеркивает, что вражеские войска вынуждены менять свою тактику, ища убежище для своей техники даже в ранее заброшенных объектах.

Напомним

Возле Федоровки во временно оккупированном Крыму обнаружены новые оборонительные позиции террористов со средствами РЭБ.

Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"15.01.25, 00:46 • 28649 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Войнаполитика
krymКрым
ukrainaУкраина

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