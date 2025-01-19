В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов

В Крыму обнаружена скрытая база оккупантов, где проводят ремонт бронетехники. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Представители движения сопротивления "АТЕШ" разведали место вблизи села Федоровка в Сакском районе.

На этой территории, которую раньше не использовали, теперь активно ремонтируют и скрывают военную технику. Оккупанты возобновили деятельность базы из-за опасений атак украинских беспилотников, которые становятся все более частыми на полуострове.

Эта информация подчеркивает, что вражеские войска вынуждены менять свою тактику, ища убежище для своей техники даже в ранее заброшенных объектах.

Напомним

Возле Федоровки во временно оккупированном Крыму обнаружены новые оборонительные позиции террористов со средствами РЭБ.

Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"