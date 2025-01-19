В Крыму найдена тайная база ремонта военной техники оккупантов
Киев • УНН
Движение сопротивления "АТЕШ" обнаружило скрытую базу ремонта бронетехники возле села Федоровка в Сакском районе Крыма. Оккупанты возобновили деятельность базы из-за угрозы атак украинских беспилотников.
В Крыму обнаружена скрытая база оккупантов, где проводят ремонт бронетехники. Об этом сообщает Военное движение украинцев и крымских татар "АТЕШ", передает УНН.
Детали
Представители движения сопротивления "АТЕШ" разведали место вблизи села Федоровка в Сакском районе.
На этой территории, которую раньше не использовали, теперь активно ремонтируют и скрывают военную технику. Оккупанты возобновили деятельность базы из-за опасений атак украинских беспилотников, которые становятся все более частыми на полуострове.
Эта информация подчеркивает, что вражеские войска вынуждены менять свою тактику, ища убежище для своей техники даже в ранее заброшенных объектах.
Напомним
Возле Федоровки во временно оккупированном Крыму обнаружены новые оборонительные позиции террористов со средствами РЭБ.
Оккупанты начали еще больше усиливать ПВО в оккупированном Крыму - "АТЕШ"15.01.25, 00:46 • 28649 просмотров