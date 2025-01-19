У Криму знайдено таємну базу ремонту військової техніки окупантів
Київ • УНН
Рух спротиву "АТЕШ" виявив приховану базу ремонту бронетехніки біля села Федорівка у Сакському районі Криму. Окупанти відновили діяльність бази через загрозу атак українських безпілотників.
У Криму виявлено приховану базу окупантів, де проводять ремонт бронетехніки. Про це повідомляє Військовий рух українців та кримських татар "АТЕШ", передає УНН.
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Представники руху спротиву "АТЕШ" розвідали місце поблизу села Федорівка у Сакському районі.
На цій території, яку раніше не використовували, тепер активно ремонтують та приховують військову техніку. Окупанти відновили діяльність бази через побоювання атак українських безпілотників, що стають дедалі частішими на півострові.
Ця інформація підкреслює, що ворожі війська змушені змінювати свою тактику, шукаючи прихисток для своєї техніки навіть у раніше закинутих об’єктах.
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