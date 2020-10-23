Резников к белорусской оппозиции: если не признаете Крым и Донбасс украинскими - у вас не будет демократии
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Будьте готовы, что вы должны четко сказать, что Крым является украинским, и весь Донбасс является украинским. Если вы не определились, что возле вас есть страна, которая так же оккупирована вашим северным соседом, как у нас - поверьте, у вас демократии не будет. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, обращаясь к жене белорусского оппозиционера Виктории Цепкало в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером", передает УНН.
"Если вы не определились, что возле вас есть страна, которая так же оккупирована вашим северным соседом, как у нас - поверьте, у вас демократии не будет. Будьте готовы, что вы должны четко сказать, что Крым является украинским, и весь Донбасс является украинским", - сказал Алексей Резников.
По словам Вероники Цепкало, если бы мнение белорусского народа помогло Украине решить проблему между Украиной и Россией - они бы высказались.
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"Мы готовы быть площадкой для переговоров. Беларусь готова быть площадкой для переговоров между Украиной и Россией. Мы ценим отношения как с Украиной, так и с Россией. У нас огромное количество родственников, друзей, знакомых, партнеров, как в Украине, так и в России", - отметила Вероника Цепкало.
Алексей Резников поблагодарил ее за то, что она сказала, что война на Донбассе - это отношения Украины с Россией.
Напомним, с 26 октября в Беларуси планируют всенародную забастовку.