Резніков до білоруської опозиції: якщо не визнаєте Крим і Донбас українськими - у вас не буде демократії

“Якщо ви не визначитесь, що біля вас є країна, яка так само окупована вашим північним сусідом, як у нас - повірте, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви маєте чітко сказати, що Крим є українським, і весь Донбас є українським”, - сказав Олексій Резніков.

За словами Вероніки Цепкало, якби думка білоруського народу допомогла Україні вирішити проблему між Україною та Росією - вони б висловились.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Білоруські опозиціонери не змогли відповісти, чий Крим

“Ми готові бути майданчиком для перемовин. Білорусь готова бути майданчиком для перемовин між Україною та Росією. Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією. У нас величезна кількість родичів, друзів, знайомих, партнерів, як в Україні, так і у Росії”, - зазначила Вероніка Цепкало.

Олексій Резніков подякував їй за те, що вона сказала, що війна на Донбасі - це стосунки України з Росією.

Нагадаємо, з 26 жовтня в Білорусі планують всенародний страйк.