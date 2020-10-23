Резніков до білоруської опозиції: якщо не визнаєте Крим і Донбас українськими - у вас не буде демократії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Будьте готові, що ви маєте чітко сказати, що Крим є українським, і весь Донбас є українськими. Якщо ви не визначитесь, що біля вас є країна, яка так само окупована вашим північним сусідом, як у нас - повірте, у вас демократії не буде. На цьому наголосив віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, звертаючись до дружини білоруського опозиціонера Вікторії Цепкало в ефірі програми “Свобода слова із Савіком Шустером”, передає УНН.
“Якщо ви не визначитесь, що біля вас є країна, яка так само окупована вашим північним сусідом, як у нас - повірте, у вас демократії не буде. Будьте готові, що ви маєте чітко сказати, що Крим є українським, і весь Донбас є українським”, - сказав Олексій Резніков.
За словами Вероніки Цепкало, якби думка білоруського народу допомогла Україні вирішити проблему між Україною та Росією - вони б висловились.
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“Ми готові бути майданчиком для перемовин. Білорусь готова бути майданчиком для перемовин між Україною та Росією. Ми цінуємо відносини як з Україною, так і з Росією. У нас величезна кількість родичів, друзів, знайомих, партнерів, як в Україні, так і у Росії”, - зазначила Вероніка Цепкало.
Олексій Резніков подякував їй за те, що вона сказала, що війна на Донбасі - це стосунки України з Росією.
Нагадаємо, з 26 жовтня в Білорусі планують всенародний страйк.