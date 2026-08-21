режим лукашенко продаёт своих граждан российской армии, а также готовит к войне будущие поколения — разведка

Режим лукашенко окончательно сбросил маску "миротворца", интегрировав беларусь в военную машину рф. Как отметили в Службе внешней разведки, страна не только предоставила свою территорию для агрессии против Украины, но и активно милитаризирует собственное общество и открыто содействует пополнению рядов российской армии пушечным мясом с белорусскими паспортами, передает УНН.

Детали

Как отметили в разведке, доказательством вовлечения Минска в войну стало появление первого вербовочного ресурса в национальной доменной зоне. Сайт открыто призывает граждан Беларуси подписывать контракты с Министерством обороны рф для участия в "СВО" против Украины. Отметим, что регистрация в национальном домене верхнего уровня контролируется Оперативно-аналитическим центром при президенте РБ — спецслужбой, отвечающей за защиту государственных тайн.

За проектом стоит российское кадровое агентство "Братский синдикат", которое обещает белорусам единовременную выплату в $28 тысяч и ежемесячное обеспечение свыше $3,1 тыс. Вербовщики обещают деньги за расстрел гражданских и позиций, доплаты за "суточные в наступлении", "километры продвижения" и уничтоженную украинскую технику. Хотя согласно Уголовному кодексу РБ за наемничество и участие в вооруженных конфликтах за рубежом грозит до 10 лет тюрьмы, на практике белорусская Фемида "не замечает" соотечественников в рядах ВС рф, наказывая лишь тех, кто воевал в составе ЧВК. По состоянию на 2026 год через российскую армию уже прошли почти 2,9 тысячи белорусских граждан, из которых по меньшей мере 440 погибли — говорится в сообщении.

В разведке добавляют: параллельно с торговлей собственными гражданами белорусский режим готовит к войне будущие поколения. Министерство образования РБ объявило о кардинальных изменениях в школьной программе по "допризывной подготовке" на 2026/2027 учебный год. Теперь десятиклассников целенаправленно учат ведению современной войны: юноши в обязательном порядке будут проходить курс управления беспилотниками, а девушки освоят практические навыки тактической медицины.

Учебный процесс окончательно выводят из классов на базы воинских частей МВД, Государственного пограничного комитета и Минобороны Беларуси, где школьники проходят 10-дневные полевые сборы. Заявленная цель Минпросвещения — "отойти от теории к конкретным навыкам в реальных условиях" и масштабировать опыт силовых ведомств на всю страну. На фоне активной интеграции с российским оборонпромом это означает лишь одно: белорусские школы превращают в первичное звено конвейера по подготовке кадров для будущих вооруженных эскалаций, резюмировали в разведке.

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